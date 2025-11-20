La Alcaldesa inicia la negociación presupuestaria en Lena con el objetivo de "alcanzar el máximo consenso" posible

La alcaldesa de Lena, que lleva directamente las competencias de Hacienda, Gema Álvarez, iniciará este viernes una ronda de reuniones con todas las formaciones políticas con representación municipal "con el objetivo de recabar propuestas y alcanzar el máximo consenso para la elaboración del proyecto de presupuestos de 2026", señaló el gobierno local.

La intención de la alcaldesa es utilizar esta primera toma de contacto para "acercar posturas y encontrar puntos de encuentro" con los distintos grupos y elaborar "un documento ambicioso, que cumpla con las expectativas y necesidades de todos los vecinos del concejo".

La primera edil lenense, en representación de Izquierda Unida (IU), adelantó algunas de las propuestas iniciales que buscará incluir en el documento. Se trata de la finalización de la obra de la antigua casa del maestro de Zurea, una partida específica de 50.000 euros para la instalación de la cubierta del patio de la escuela de Campomanes e inversiones para la mejora de las zonas rurales del concejo y en el casco urbano de la Pola.

La alcaldesa expresó su intención de "continuar con el diálogo en los próximos días, con el fin de tener el proyecto de presupuesto listo para su debate y aprobación inicial a la mayor brevedad posible, para que entre en vigor al inicio del próximo año".

Zurea

La rehabilitación de la antigua casa del maestro de Zurea servirá para que los ocho alumnos de la escuela de la localidad puedan recibir allí sus clases de forma provisional. La escuela de Zurea (integrada dentro del colegio rural agrupado de Lena), que tuvo que cerrar por su deterioro, será reparada, según manifestó el Principado este miércoles, en la reunión celebrada con las familias afectadas. La consejera de Educación, Eva Ledo, se comprometió a encargar un proyecto para arreglar la cubierta de la escuela y a iniciar el refuerzo de la cimentación, ya adjudicado por un importe de 62.000 euros.

Mientras se desarrollan los trabajos, los ocho alumnos de Zurea irán a clase a un aula provisional que habilitará el Ayuntamiento de Lena en la antigua casa del maestro. El acondicionamiento de este espacio temporal puede durar "dos o tres semanas", según el cálculo de las familias, un período en el que el Principado contratará un servicio de transporte escolar para que los ocho estudiantes de la escuela Zurea puedan asistir a clase en Campomanes, sede del CRA de Lena. El gobierno local ya ha movido ficha para incluir el gasto en el presupuesto municipal.