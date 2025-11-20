Avería del sistema de nieve artificial y falta de inversiones: las quejas de la Mesa de la Nieve sobre la estación de esquí de Valgrande-Pajares

Los concesionarios de la estación de Valgrande-Pajares, los clubes de esquí, la asociación de vecinos de Brañillín y los empresarios de la Asociación de Turismo de la Montaña Central (Asturcentral), que conforman la llamada Mesa de la Nieve, se han mostrado críticos con la gestión de la estación invernal por parte del Principado, advirtiendo además sobre la situación que atraviesa la estación a apenas una semana de que se inicie la temporada de esquí en Asturias. Una situación que achacan a "la falta de agilidad y gestión en las decisiones tomadas por la Dirección General de Deportes" y que evidencian, entre otras cosas, en la avería del sistema de innivación artificial.

Los agentes implicados señalaron que "cuando llegan las primeras nieves y el momento de tener la instalación a pleno rendimiento, desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón en relación con las alarmas lanzadas desde este grupo de trabajo integrado". "Durante todos estos meses hemos perseguido que se agilizasen todos los trámites necesarios no solo para abordar los primeros trabajos de la fase II de ampliación de la estación, sino el mantenimiento que cualquier instalación de este tipo requiere", agregaron. La Mesa de la Nieve indicó que "estos trabajos, en la inmensa mayoría de las estaciones españolas se han ido desarrollando con agilidad desde el mes de mayo" y, afirman, no se han hecho en Pajares.

Innivación

Desde la mesa critican que "con la nieve ya sobre las pistas, no han sido capaces ni siquiera de iniciar las obras de mínimos que, alejadas de lo prometido, han encargado en el mes de octubre". "Igual de grave es no tener operativo el sistema de nieve artificial a pesar de las condiciones ideales para producir nieve", indica el colectivo, que explica que la balsa de la que se toma el agua para fabricar la nieve artificial "ha sufrido una avería en la impermeabilización debido a los fuertes vientos, pero sobre todo debido a su falta de mantenimiento, ya que debía haberse renovado en su totalidad hace ya 8 años".

La balsa desde donde sale el agua desde donde se produce la nieve artificial. / LNE

"En Pajares parece no existir un plan de mantenimiento, sino un plan de subsistencia para abordar las averías que vayan llegando", criticaron. El problema de la innivación no se queda ahí. La Mesa de la Nieve apunta a que "a lo anterior hay que añadir la inutilización de la bomba que da servicio de nieve a la cota superior o el desmantelamiento de los cañones del Tubo para aprovechar piezas en los de la zona del Valle porque no se han tramitado los contratos para repuestos".

Contrato perdido

La estación, afirman estos agentes, se está gestionando a base de "economía de subsistencia". Por ello, apuntan a que "no es de extrañar que la Diputación de la Coruña haya cancelado un contrato que nos traía cada temporada a 700 niños". Y alertan de que "detrás vendrán otros si no se pone remedio". Un remedio que empresarios y esquiadores afirman que pasa por "el mantenimiento correcto del complejo, así como también la puesta en marcha de la fase II del Plan para Pajares para disfrutar la estación también en verano, y también por una inversión en un sistema de nieve artificial moderno y eficiente".

"Afrontamos un año trascendental para acometer la fase II y ejecutar los fondos concedidos por Europa", señalan desde la Mesa de la Nieve. Por ello, reclaman a la Consejera de Cultura y Deporte, Vanessa Gutiérrez, que "reconozca los fallos de gestión que nos han llevado hasta aquí y que se pongan los remedios para que nada de esto se repita, para que en el mes de abril del 2026 con la temporada terminada, toda la estación esté en obras". Un hecho que va a conllevar que "el trabajo administrativo en los dos próximos meses ha de ser ingente y continuo".

Gestión

"La dirección general de deportes debe funcionar como un reloj porque tiene una gran responsabilidad en gastar adecuadamente los fondos concedidos por Europa para Valgrande-Pajares y porque una instalación de montaña requiere de un mantenimiento continuo, constante y planificado", indicaron desde la mesa de la nieve, para lamentar que "en Pajares no se ha movido ni una sola piedra desde el final de la temporada hasta el día de hoy". "Seguimos confiando y esperamos que hayan aprendido de los continuos errores que venimos denunciando. El margen se ha agotado y no puede volver a repetirse una gestión tan calamitosa en un año trascendental como será el 2026", finalizaron los portavoces del colectivo.