En el colegio, como en casa: alumnos y profesores de un centro de El Entrego acuden a clase en pijama para "visibilizar a los niños que no tienen un hogar"

Algunos tenían manta, muchos estaban acompañados por sus peluches favoritos y todos llevaban puesto el pijama. Los alumnos y los profesores del colegio El Bosquín de El Entrego estuvieron este jueves como en casa. En toda la extensión de la expresión. La comunidad educativa (el centro cuenta con 265 escolares de Infantil y Primaria) estaba convocada a acudir en pijama. Fue su forma de celebrar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y concienciar sobre los niños que no pueden disfrutar de un hogar.

"Como es el Día de los Derechos de la Infancia el pijama simboliza un poco el derecho a una vivienda y a una familia. Hay niños que no tienen hogar y es una manera de acordarse de ellos y de visualizarlo. Y también queríamos hacer una actividad que fuera práctica y significativa para los críos, además de trabajarlo con fichas, con vídeos, con cuentos y con debates. Queríamos que fuera algo real y práctico, que lo entiendan y que lo recuerden", indicó Roberto Fernández, profesor de primer curso de Primaria, que añadió: "Los críos han venido encantados; muy contentos todos e ilusionados". En el aula, los propios escolares le dan la razón. Una niña relata que "lo que más me gustó fue sacar la foto durmiendo", un alumno sostiene que lo mejor fue "traer mi peluche perro salchicha" y otra niña dice que "venir en pijama porque estás muy a gustito". Se hicieron fotos simulando que dormían, hubo carreras de sacos y lecturas de cuentos.

Fernández aseguró que a los escolares "les quedó muy clara la idea". "Los críos que tienen un hogar no se dan cuenta de que estar en pijama en casa con la familia pues hay niños que no lo tienen. Dentro de la iniciativa también hemos pensado en donar ropa para niños de África a través del colectivo Mariola Solidaria".

La idea de hacer la jornada lectiva en pijama partió de Alba Llaneza, también profesora de primer curso de Primaria. "Quería llevar al cole una tradición que conocí en el CRA de Caborana, cuando estuve en 2018. Allí, tenían por tradición ir al colegio, alumnado y profesorado, de una forma cada día de la semana del Antroxu y el martes era 'El Día del Pijama'. Busqué información y encontré una noticia de un colegio que proponía ir en pijama el 'Día Internacional de la Infancia', ya que el pijama representa el hogar, familia, cariño, cuidados... todos esos derechos que las niñas y los niños tienen".

Entusiasmo

Tras comentarlo con Roberto Fernández propusieron la iniciativa al resto del centro. "En las sesiones de Atención Educativa y Religión, el alumnado trabajó diez derechos de la infancia y colorearon las letras del mural expuesto en el pasillo. El alumnado estuvo entusiasmado estos días atrás esperando a que llegase el jueves para ir al cole en pijama. Es otra forma de que los alumnos sientan motivación por ir al cole, donde aprenden y disfrutan al mismo tiempo. Las caras de emoción de esta mañana han sido preciosas", argumentó Llaneza.

Los dos docentes agradecieron "al equipo directivo, a todo el claustro y personal no docente su colaboración para acoger, de manera tan simpática, la iniciativa".