La "Guapura" de ganar el premio Teodoro Cuesta: este es el poeta que se llevó el galardón (dotado con 4.000 euros)

El Premio Teodoro Cuesta de poesía en Asturiano ya tiene ganador en su XXXIV edición. El jurado, reunido este miércoles, escogió el poemario "Guapura", de Daniel García Granda, entre los 24 presentados al prestigioso certamen. El autor poleso, profesor de profesión, ha logrado conquistar a un exigente tribunal y alzarse con uno de los premios de poesía más destacados de toda la región.

El jurado no lo tuvo fácil dada la alta calidad de las obras presentadas. De "Guapura", destacaron en el fallo "el ritmo, el uso cuidadoso del idioma y la capacidad de emocionar, así como la posibilidad de encontrar la belleza en la sutileza universal del instante que se proyecta en los versos y poemas. En resumen, un diálogo con la literatura y el arte como hicieron Ana Blandiana, Cohen…".

Palmarés

El jurado estuvo formado por María Fernández Abril, Alfredo Garay Menéndez, Pablo Rodríguez Medina, Rafel Rodríguez Valdés y Lluisa Suárez Sanz, actuando como presidenta la concejala Belén Alonso Losa y como secretaria Elena Losa Carballido.

El Premio Teodoro Cuesta, dotado con 4.000 euros, se creó en el año 1991 y se considera el más prestigioso de los que se convocan en Asturias en el ámbito de la poesía, contando en su palmarés con autores de prestigio de las letras asturianas como Berta Piñán, Vanessa Gutiérrez, Xuan Bello o Lourdes Álvarez. Nombres a los que ahora se suma Daniel García Granda, natural de La Pola, Siero, y profesor de Inglés en el Instituto Bernaldo de Quirós. García Granda tiene publicados cuatro libros de poesía en asturiano y varias traducciones y publicaciones en castellano.