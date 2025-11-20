Langreo une su voz contra la violencia machista

Langreo es uno de los cinco concejos del Nalón que este 25 de noviembre une su voz bajo el lema “Desinstala la violencia. ¡Denuncia!”. La campaña de este año pone el foco en la violencia digital, una forma de agresión que afecta especialmente a mujeres y jóvenes. Desde los ayuntamientos de la comarca se reafirma el compromiso de erradicarla, acompañar a las víctimas y promover un uso seguro y responsable de la tecnología.

La presentación de la campaña conjunta tendrá lugar mañana en Sotrondio, en el aula Onofre Rojo, a las 12.00 horas. Allí comparecerán las concejalías de Igualdad de los cinco ayuntamientos del Nalón, incluido el de Langreo, que ayer dio a conocer su programación particular de actos del 25 N en el Ayuntamiento.

Asistentes a la marcha del año pasado en Oviedo / Cedida a LNE

Mañana, en Langreo, se celebrará la charla-coloquio "La violencia vicaria; un arma utilizada por maltratadores de género". En ella intervendrán María Martín González, abogada y presidenta de la asociación Abogadas para la Igualdad; y Carolina Aguilera, psicóloga sanitaria especializada en atención a menores. Será en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Sama, a las 19.00 horas.

El lunes, día 24, se proyectará la película "Miss Carbón" en el Teatro José León Delestal, a las 20.00 horas. La película, de la directora Agustina Macri, narra la historia real de Carla Antonella Rodríguez, la primera minera en una región de Argentina donde las mujeres tenían prohibido el trabajo en las canteras. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

El martes, día 25, el Ayuntamiento de Langreo celebrará el pleno extraordinario contra la violencia de género, a las 12.00 horas. Durante el mismo, se procederá a la lectura de la moción aprobada por los cinco concejos del Valle del Nalón y actuará también el grupo "Pandereteros D’Anguañu". Después, se acudirá al Bosque de las Mujeres, donde se plantará un texu. Además, se instalará un punto violeta presencial en las inmediaciones del Ayuntamiento, operativo entre las 11.00 y las 13.00 horas.

Un momento de la obra "Que mujer prodigio soy" / Cedida a LNE

El Ayuntamiento de Langreo ha habilitado un servicio gratuito de autobuses que llevará a los vecinos que deseen ser parte de la manifestación convocada en Avilés. Las paradas son: Plaza de La Salve, Estación de Autobuses de La Felguera, Avenida Pablo Picasso y Hospital Valle del Nalón. El servicio dará comienzo alrededor de las 17.20 horas. Quienes deseen emplearlo, deberán inscribirse en el Centro Asesor de la Mujer o llamar al 984186618.

Las actividades se extenderán hasta el mes de diciembre. El sábado, día 13, los amantes del teatro podrán disfrutar de la obra "Que mujer prodigio soy". Se representará a partir de las 20.15 horas en el Nuevo Teatro de La Felguera. Por otro lado, se pintará un mural en conmemoración de mujeres relevantes de la historia de Langreo que se ubicará en la Plaza Conde Sizzo, en La Felguera. Esta acción se desarrollará junto con la paltaforma 8M Llangréu.

Una realidad que sigue siendo lacra

La violencia contra las mujeres es, sin duda, una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos. Detrás de cada caso hay vidas rotas, familias afectadas y un entorno que sufre las consecuencias de un problema profundamente arraigado en nuestra cultura patriarcal. No existe justificación alguna para el maltrato ni para los asesinatos machistas, como tampoco la hay para negar una realidad que continúa siendo una lacra social a la que debemos enfrentarnos con determinación.

Desde la Concejalía de Igualdad se trabaja de manera activa y coordinada para ofrecer apoyo integral a todas las mujeres que lo necesiten. A través del Centro Asesor se brinda acompañamiento, orientación y recursos para que puedan reconstruir su vida con dignidad y seguridad. Nuestra colaboración constante con la comisión Viogen resulta esencial para garantizar seguimiento, protección y una respuesta eficaz que, desde los ayuntamientos, sería imposible abordar en solitario.

Además, se impulsan campañas de sensibilización, charlas, talleres y acciones formativas que buscan generar conciencia social y avanzar hacia una comunidad más igualitaria y libre de violencia. Pero, sobre todo, creemos en la importancia de la empatía, la escucha y la solidaridad. Queremos que cada mujer sepa que no está sola, que su municipio está a su lado y que juntas construiremos un futuro sin violencia.