Una "mini-moción" por la paz: escolares de Mieres celebran el día de la infancia con un Pleno

El Ayuntamiento acoge una sesión con alumnos vinculada al fin de las guerras

Los niños, en el Salón de Plenos de Mieres.

Los niños, en el Salón de Plenos de Mieres. / LNE

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Mieres del Camino

No representaban a IU, ni al PSOE ni al PP. Pero sí ocuparon sus sillones en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Y aunque ni siquiera tienen edad de votar, fueron concejales por un día. Un grupo de escolares de Mieres de diversos centros celebró este jueves el día de la Infancia, un evento presidido por la alcaldesa en funciones, Teresa Iglesias, que dio el bastón de mando a Ainhoa, la pequeña elegida para dirigir la sesión. El debate estuvo centrado en "la importancia de la paz, de los derechos humanos y de valores como la solidaridad, la justicia y el respeto para crear un mundo mejor más solidario y más justo".

Los responsables del Ayuntamiento explicaron que "el pleno infantil es una iniciativa de la concejalía de Juventud e Infancia que dirige Nuria Rodríguez y que tiene como objetivo invitar a los estudiantes a reflexionar sobre temas de actualidad y sobre el mundo que les rodea". En esta ocasión el tema elegido fue la Paz como valor fundamental y urgente en un contexto mundial marcado por el aumento de los conflictos armados y la vulneración de los derechos de millones de niñas y niños.

Sosiego

"El pleno busca fomentar el espíritu crítico, la empatía y la conciencia social del alumnado, promoviendo la reflexión sobre la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como una construcción diaria basada en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo", agregaron las fuentes municipales, que explicaron que, a lo largo de las semanas previas al pleno, los centros participantes han estado trabajando en el aula contenidos relacionados.

Durante la sesión, los pequeños expusieron lo que habían trabajado en clase, poniendo sobre la mesa ideas y necesidades para llegar a un mundo sin guerras. Un Pleno calmado, en el que el respeto y el sosiego fueron nota destacada. Algo, que en las sesiones de los mayores, no suele ser tan habitual.

Una "mini-moción" por la paz: escolares de Mieres celebran el día de la infancia con un Pleno

Avería del sistema de nieve artificial y falta de inversiones: las quejas de la Mesa de la Nieve sobre la estación de esquí de Valgrande-Pajares

En el colegio, como en casa: alumnos y profesores de un centro de El Entrego acuden a clase en pijama para "visibilizar a los niños que no tienen un hogar"

Monólogos para afrontar la descarbonización: Bayer presentará en Langreo ante 250 estudiantes asturianos su reto "Cuestión de ciencia"

La Alcaldesa inicia la negociación presupuestaria en Lena con el objetivo de "alcanzar el máximo consenso" posible

La polémica por la Policía Local de Laviana (con el 80% de los agentes de baja): CSIF acusa al Ayuntamiento de "negligencia" y "presunto acoso laboral"

"No queremos desmantelar la Brigada Minera": Hunosa reafirma su "compromiso" con el centenario grupo de rescate tras la renuncia de sus 19 integrantes

La "Guapura" de ganar el premio Teodoro Cuesta: este es el poeta que se llevó el galardón (dotado con 4.000 euros)

