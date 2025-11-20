Una "mini-moción" por la paz: escolares de Mieres celebran el día de la infancia con un Pleno

No representaban a IU, ni al PSOE ni al PP. Pero sí ocuparon sus sillones en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Y aunque ni siquiera tienen edad de votar, fueron concejales por un día. Un grupo de escolares de Mieres de diversos centros celebró este jueves el día de la Infancia, un evento presidido por la alcaldesa en funciones, Teresa Iglesias, que dio el bastón de mando a Ainhoa, la pequeña elegida para dirigir la sesión. El debate estuvo centrado en "la importancia de la paz, de los derechos humanos y de valores como la solidaridad, la justicia y el respeto para crear un mundo mejor más solidario y más justo".

Los responsables del Ayuntamiento explicaron que "el pleno infantil es una iniciativa de la concejalía de Juventud e Infancia que dirige Nuria Rodríguez y que tiene como objetivo invitar a los estudiantes a reflexionar sobre temas de actualidad y sobre el mundo que les rodea". En esta ocasión el tema elegido fue la Paz como valor fundamental y urgente en un contexto mundial marcado por el aumento de los conflictos armados y la vulneración de los derechos de millones de niñas y niños.

Sosiego

"El pleno busca fomentar el espíritu crítico, la empatía y la conciencia social del alumnado, promoviendo la reflexión sobre la paz no solo como la ausencia de guerra, sino como una construcción diaria basada en la justicia, la igualdad y el respeto mutuo", agregaron las fuentes municipales, que explicaron que, a lo largo de las semanas previas al pleno, los centros participantes han estado trabajando en el aula contenidos relacionados.

Durante la sesión, los pequeños expusieron lo que habían trabajado en clase, poniendo sobre la mesa ideas y necesidades para llegar a un mundo sin guerras. Un Pleno calmado, en el que el respeto y el sosiego fueron nota destacada. Algo, que en las sesiones de los mayores, no suele ser tan habitual.