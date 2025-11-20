Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Monólogos para afrontar la descarbonización: Bayer presentará en Langreo ante 250 estudiantes asturianos su reto "Cuestión de ciencia"

El concurso evoluciona este año hacia un formato audiovisual, valorando la creatividad y la puesta en escena de los vídeos que se difundirán en redes sociales, según Bayer

Planta de Bayer en La Felguera.

Planta de Bayer en La Felguera. / Lne

Miguel Ángel Gutiérrez

Langreo

Bayer y Big Van Ciencia vuelven a Langreo la próxima para presentar una nueva edición del concurso de monólogos científicos "Cuestión de Ciencia 7.0, ¿te atreves a desafiar al futuro?" La cita es el próximo 24 de noviembre, a las 9.30 horas en el teatro de La Felguera, donde "más de 250 estudiantes de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato del Principado están convocados a conocer de primera mano el nuevo reto que plantea este ya popular concurso: la descarbonización como uno de los pilares fundamentales de una industria comprometida con la salud del planeta", señalaron los organizadores.

 El evento contará con la presencia de Virginia Chomón García, responsable de Sostenibilidad y técnica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Bayer España, que "explicará tanto los objetivos como la ambición de la compañía en organizar el programa Cuestión de Ciencia". También estará Oriol Marión, miembro de Big Van Ciencia, que detallará "los retos de esta nueva edición". El acto también contará con otras instituciones de los ámbitos científicos y educativos en salud y alimentación. Además de en Asturias, la iniciativa se ha presentado también en Almería y lo hará próximamente en San Sebastián.

Formato

La edición de este año da un paso más en su formato y se adapta al lenguaje y los canales con el que se expresan las nuevas generaciones. El tradicional monólogo científico evoluciona hacia un contenido audiovisual completo, en el que se valorará no solo el contenido divulgativo y científico, sino también la creatividad en la edición y puesta en escena. Los vídeos resultantes se convertirán en herramientas de comunicación con impacto social y serán difundidos públicamente a través de las redes sociales, acercando aún más la ciencia a la ciudadanía.

La polémica por la Policía Local de Laviana (con el 80% de los agentes de baja): CSIF acusa al Ayuntamiento de "negligencia" y "presunto acoso laboral"

"No queremos desmantelar la Brigada Minera": Hunosa reafirma su "compromiso" con el centenario grupo de rescate tras la renuncia de sus 19 integrantes

Monólogos para afrontar la descarbonización: Bayer presentará en Langreo ante 250 estudiantes asturianos su reto "Cuestión de ciencia"

La "Guapura" de ganar el premio Teodoro Cuesta: este es el poeta que se llevó el galardón (dotado con 4.000 euros)

Ni Oviedo ni Gijón: este es el municipio asturiano en el que más ha crecido el precio de la vivienda usada el último año (un 26 por ciento)

El pueblo asturiano para disfrutar del ambiente navideño entre casas nevadas y montaña: el más alto de la región, a 1.560 metros, donde comer la carne roxa de ternera, picadillo o un buen panchón

La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)

Pupitres con tintero, reglas de madera y orlas: Mieres viaja al pasado para celebrar los cien años del grupo escolar Aniceto Sela

