Monólogos para afrontar la descarbonización: Bayer presentará en Langreo ante 250 estudiantes asturianos su reto "Cuestión de ciencia"

Bayer y Big Van Ciencia vuelven a Langreo la próxima para presentar una nueva edición del concurso de monólogos científicos "Cuestión de Ciencia 7.0, ¿te atreves a desafiar al futuro?" La cita es el próximo 24 de noviembre, a las 9.30 horas en el teatro de La Felguera, donde "más de 250 estudiantes de Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato del Principado están convocados a conocer de primera mano el nuevo reto que plantea este ya popular concurso: la descarbonización como uno de los pilares fundamentales de una industria comprometida con la salud del planeta", señalaron los organizadores.

El evento contará con la presencia de Virginia Chomón García, responsable de Sostenibilidad y técnica de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en Bayer España, que "explicará tanto los objetivos como la ambición de la compañía en organizar el programa Cuestión de Ciencia". También estará Oriol Marión, miembro de Big Van Ciencia, que detallará "los retos de esta nueva edición". El acto también contará con otras instituciones de los ámbitos científicos y educativos en salud y alimentación. Además de en Asturias, la iniciativa se ha presentado también en Almería y lo hará próximamente en San Sebastián.

Formato

La edición de este año da un paso más en su formato y se adapta al lenguaje y los canales con el que se expresan las nuevas generaciones. El tradicional monólogo científico evoluciona hacia un contenido audiovisual completo, en el que se valorará no solo el contenido divulgativo y científico, sino también la creatividad en la edición y puesta en escena. Los vídeos resultantes se convertirán en herramientas de comunicación con impacto social y serán difundidos públicamente a través de las redes sociales, acercando aún más la ciencia a la ciudadanía.