"No queremos desmantelar la Brigada Minera": Hunosa reafirma su "compromiso" con el centenario grupo de rescate tras la renuncia de sus 19 integrantes

Apenas unas horas después de que los trabajadores de la Brigada de Salvamento Minero denunciaran públicamente la situación que están viviendo y desvelaran que han presentado su renuncia ante Hunosa, la hullera pública ha emitido un comunicado para asegurar que está trabajando en una solución y que para la empresa, y por ende para su accionista mayoritario, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), "no existe" voluntad de terminar con este grupo de rescate de élite.

La compañía pública asegura que "considera de máxima importancia el servicio que presta la Brigada Central de Salvamento Minero, cuya plantilla está íntegramente formada por trabajadores de la compañía, y desmiente que exista cualquier voluntad de "desmantelar" el servicio. De hecho, agrega en sus declaraciones que "por el contrario, la empresa subraya su firme compromiso para garantizar su continuidad, reconociendo tanto su papel histórico como su aportación imprescindible a la protección de los trabajadores y de la sociedad civil, no solo en el ámbito de la minería, sino también en múltiples escenarios donde se requiere intervención especializada".

Más servicios

Hunosa quiso contextualizar la situación que ha llevado a que los integrantes de este grupo tengan acumuladas "miles de horas extra", tal y como ellos mismos denuncian. "La Brigada Central de Salvamento Minero ha extendido sus servicios en los últimos años, ampliando sus funciones más allá de las labores de rescate en entornos subterráneos e incorporando, entre otras, actividades de formación técnica y operativa dirigidas a profesionales de distintos sectores", señala la empresa.

Precisamente este factor es una de las claves para mantener activa esta unidad, a juicio de la compañía. "Esta diversificación ha permitido ampliar su campo de actuación y garantizar el futuro de la Brigada, reforzando su utilidad social y asegurando la continuidad de un servicio esencial", indicaron las fuentes de Hunosa, que agregaron que la empresa "está trabajando en la solución para que el cuerpo de seguridad siga prestando un servicio de 24 horas los 7 días de la semana".

Críticas

Fueron los propios brigadistas los que denunciaron este jueves la situación que atraviesan, y alertaron del riesgo de desaparición de la Brigada. Sus 19 integrantes actuales (entre los que se incluyen los mandos y los conductores), han presentado su renuncia ante Hunosa, a la que acusaron de abandonar totalmente a la unidad.

Los mineros especialistas se quejan de una falta de personal en la plantilla de una Brigada que funciona "24/7". "La falta de personal obliga, para mantener este funcionamiento histórico, a que los brigadistas doblen turnos de manera continuada y reiterada, consecuencia directa de una gestión empresarial deficiente y de una dirección incapaz de dotar a la brigada de los medios humanos necesarios, optando por sostenerlo a costa de los propios trabajadores", criticaron.

De la misma manera, los brigadistas indicaron que "esta falta de personal se ha resuelto a costa de la acumulación de miles de horas extraordinarias que ahora la empresa se niega a abonar, pretendiendo compensarlas por descansos". Algo a lo que no están dispuestos.