Los ayuntamientos del valle del Nalón centran su campaña del 25N en combatir la violencia digital hacia las mujeres: "No se puede tolerar"

La campaña del 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género) de los cinco ayuntamientos del valle del Nalón fue presentada este viernes en Sotrondio con el foco puesto este año en la violencia digital, bajo el lema "Desinstala la violencia, denuncia".

La vicealcaldesa de San Martín, Cintia Ordóñez, señaló en su intervención que los entornos digitales "deberían ser lugares de libertad y construcción colectiva, pero para muchas mujeres se han convertido en auténticos escenarios de acoso, control, vigilancia y agresiones. Una realidad que causa un impacto severo en la seguridad y la dignidad de las mujeres, que no podemos callar, ni tolerar y menos normalizar, sino denunciar", argumentó.

La actuación teatral durante la presentación. / LNE

Para la edil, la campaña "es una llamada urgente a reconocer este problema estructural y a combatirlo desde la prevención, la educación y la acción colectiva". La violencia digital, añadió, "no es menos real que el resto de violencias de género. Las amenazas, la difusión no consentida de imágenes, la manipulación emocional, la suplantación de identidad o el hostigamiento forman parte de un continuo de prácticas de violencia machista que debemos erradicar".

Actuaciones

El acto de presentación de la campaña arrancó con una actuación del Conservatorio de Música del Valle de Nalón, que dio paso a las intervenciones de las diferentes concejalas de Igualdad y concluyó con una representación teatral.

San Martín, que acogió como anfitrión la presentación de la campaña del Nalón, ha elaborado una programación variada de actividades con motivo del 25N para este mes y parte del próximo que incluye teatro, literaura, una exposición, un encuentro cultural, conciertos, talleres, gymcana, charlas y un mural.