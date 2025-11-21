Una bicefalia que suena bien: el Ateneo Musical de Mieres, con dos directores al frente, busca mayor proyección nacional

El Ateneo Musical de Mieres afronta una nueva etapa cargada de expectativas y con el objetivo de consolidarse definitivamente como una de las bandas sinfónicas de referencia en Asturias. Tras un año marcado por el éxito de 13 Reyes —proyecto que llegó a presentarse en el prestigioso Festival Intercéltico de Lorient— la formación mierense vuelve a escena este sábado, a las 20:00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta, con su tradicional Concierto de Santa Cecilia, que vendrá acompañado de importantes estrenos.

El concierto supondrá la presentación oficial de los dos nuevos directores: Julián Oliver López y Marcos Malnero Varela, quienes asumen la dirección musical del Ateneo inaugurando un periodo que la entidad define como “de crecimiento artístico y proyección nacional”.

Julián Oliver López, nacido en Valencia y con raíces familiares en Villafranca de los Caballeros, es especialista en tuba y bombardino formado en el Conservatorio Superior de Castellón y en la Brass Academy de Alicante. Ha estudiado con figuras nacionales e internacionales y cuenta con experiencia docente en los Conservatorios Profesionales de Santander, Gijón y Oviedo, donde ejerce actualmente. También ha dirigido bandas y creado proyectos pedagógicos innovadores, interesados siempre en acercar la música al público y a los intérpretes con propuestas creativas

Por su parte, Marcos Malnero Varela, natural de Mieres —y antiguo director de la Banda de Música de Mieres en los años 90—, es profesor superior de trombón, piano y teoría musical. Ha colaborado con formaciones de primer nivel como la OSPA, la Oviedo Filarmonía o la Orquesta del Teatro Lírico de Barcelona, además de desempeñar una larga trayectoria pedagógica y de dirección en bandas de toda Asturias. Desde 1998 es profesor del Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés Su incorporación supone, además, reforzar el vínculo afectivo de la banda con su territorio.

Un reconocimiento inaugural: Premio Ateneo Cultura 2025

El concierto servirá también para inaugurar el Premio Ateneo Cultura 2025, cuya primera edición ha recaído, por unanimidad del jurado, en el Ayuntamiento de Mieres, encabezado por el alcalde Manuel Ángel Álvarez.

El Ateneo ha querido así agradecer la implicación institucional en el impulso cultural del concejo y, de manera muy especial, recordar a tres figuras decisivas para el nacimiento y consolidación de esta realidad musical: Aníbal Vázquez, Manuel Álvarez y Juan Ponte, cuyo apoyo fue fundamental en los primeros pasos del proyecto.

Una plantilla intergeneracional que sigue creciendo

La Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres cuenta este año con más de 60 músicos, con edades que oscilan entre los 11 y los 70 años. Alumnos de Conservatorio, profesionales y músicos amateurs conviven en un proyecto que se sostiene gracias al compromiso desinteresado de sus integrantes y que, año tras año, continúa creciendo como referente cultural en las Cuencas.

Además, el Ateneo está ultimando acuerdos de colaboración a nivel nacional para ampliar su difusión y abrir nuevas oportunidades de crecimiento artístico para sus músicos.

Mirando al futuro: estrenos mundiales en Navidad

La entidad también avanza que el Concierto de Navidad incluirá dos estrenos mundiales, uno de ellos firmado por el reconocido compositor Ferran Ferrer. Será, anuncian, un concierto interactivo, en el que el público tendrá un papel activo: “Hasta ahí podemos leer”, señalan desde la organización, dejando entrever una propuesta innovadora que volverá a marcar un hito en la programación del Ateneo.