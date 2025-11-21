Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una bicefalia que suena bien: el Ateneo Musical de Mieres, con dos directores al frente, busca mayor proyección nacional

El concierto de Santa Cecilia del Ateneo Musical de Mieres marcará el debut de Julián Oliver López y Marcos Malnero Varela

Un ensayo del Ateneo Musical.

Un ensayo del Ateneo Musical. / LNE

David Montañés

Mieres del Camino

El Ateneo Musical de Mieres afronta una nueva etapa cargada de expectativas y con el objetivo de consolidarse definitivamente como una de las bandas sinfónicas de referencia en Asturias. Tras un año marcado por el éxito de 13 Reyes —proyecto que llegó a presentarse en el prestigioso Festival Intercéltico de Lorient— la formación mierense vuelve a escena este sábado, a las 20:00 horas, en el Auditorio Teodoro Cuesta, con su tradicional Concierto de Santa Cecilia, que vendrá acompañado de importantes estrenos.

El concierto supondrá la presentación oficial de los dos nuevos directores: Julián Oliver López y Marcos Malnero Varela, quienes asumen la dirección musical del Ateneo inaugurando un periodo que la entidad define como “de crecimiento artístico y proyección nacional”.

Julián Oliver López, nacido en Valencia y con raíces familiares en Villafranca de los Caballeros, es especialista en tuba y bombardino formado en el Conservatorio Superior de Castellón y en la Brass Academy de Alicante. Ha estudiado con figuras nacionales e internacionales y cuenta con experiencia docente en los Conservatorios Profesionales de Santander, Gijón y Oviedo, donde ejerce actualmente. También ha dirigido bandas y creado proyectos pedagógicos innovadores, interesados siempre en acercar la música al público y a los intérpretes con propuestas creativas

Por su parte, Marcos Malnero Varela, natural de Mieres —y antiguo director de la Banda de Música de Mieres en los años 90—, es profesor superior de trombón, piano y teoría musical. Ha colaborado con formaciones de primer nivel como la OSPA, la Oviedo Filarmonía o la Orquesta del Teatro Lírico de Barcelona, además de desempeñar una larga trayectoria pedagógica y de dirección en bandas de toda Asturias. Desde 1998 es profesor del Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés Su incorporación supone, además, reforzar el vínculo afectivo de la banda con su territorio.

Un reconocimiento inaugural: Premio Ateneo Cultura 2025

El concierto servirá también para inaugurar el Premio Ateneo Cultura 2025, cuya primera edición ha recaído, por unanimidad del jurado, en el Ayuntamiento de Mieres, encabezado por el alcalde Manuel Ángel Álvarez.

El Ateneo ha querido así agradecer la implicación institucional en el impulso cultural del concejo y, de manera muy especial, recordar a tres figuras decisivas para el nacimiento y consolidación de esta realidad musical: Aníbal Vázquez, Manuel Álvarez y Juan Ponte, cuyo apoyo fue fundamental en los primeros pasos del proyecto.

Una plantilla intergeneracional que sigue creciendo

La Banda Sinfónica del Ateneo Musical de Mieres cuenta este año con más de 60 músicos, con edades que oscilan entre los 11 y los 70 años. Alumnos de Conservatorio, profesionales y músicos amateurs conviven en un proyecto que se sostiene gracias al compromiso desinteresado de sus integrantes y que, año tras año, continúa creciendo como referente cultural en las Cuencas.

Además, el Ateneo está ultimando acuerdos de colaboración a nivel nacional para ampliar su difusión y abrir nuevas oportunidades de crecimiento artístico para sus músicos.

Noticias relacionadas y más

Mirando al futuro: estrenos mundiales en Navidad

La entidad también avanza que el Concierto de Navidad incluirá dos estrenos mundiales, uno de ellos firmado por el reconocido compositor Ferran Ferrer. Será, anuncian, un concierto interactivo, en el que el público tendrá un papel activo: “Hasta ahí podemos leer”, señalan desde la organización, dejando entrever una propuesta innovadora que volverá a marcar un hito en la programación del Ateneo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
  2. Una comida para muchos más que tres amigos
  3. Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
  4. El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero
  5. La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)
  6. El colegio de Zurea, en Lena, cerrado: Educación clausura el centro, los padres no quieren llevar a los niños a clase y se manifestarán el martes
  7. La ampliación del 'grifo de Asturias' sufre un revés: el concurso para diseñar la obra queda desierto
  8. Habla la viuda del minero de Lena fallecido en el pozo Emilio (tras la absolución de los 16 acusados): 'Siento rabia e impotencia de que quede impune

Una bicefalia que suena bien: el Ateneo Musical de Mieres, con dos directores al frente, busca mayor proyección nacional

Una bicefalia que suena bien: el Ateneo Musical de Mieres, con dos directores al frente, busca mayor proyección nacional

Langreo presume de setas: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge las XXIV Jornadas Micológicas del Valle del Nalón

Langreo presume de setas: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge las XXIV Jornadas Micológicas del Valle del Nalón

Zanini

Hartazgo de los viajeros por el "abandono total" de las Cercanías en Mieres: "Coger el tren a tiempo no puede ser una lotería"

Hartazgo de los viajeros por el "abandono total" de las Cercanías en Mieres: "Coger el tren a tiempo no puede ser una lotería"

Una "mini-moción" por la paz: escolares de Mieres celebran el día de la infancia con un Pleno

Una "mini-moción" por la paz: escolares de Mieres celebran el día de la infancia con un Pleno

Avería del sistema de nieve artificial y falta de inversiones: las quejas de la Mesa de la Nieve sobre la estación de esquí de Valgrande-Pajares

Avería del sistema de nieve artificial y falta de inversiones: las quejas de la Mesa de la Nieve sobre la estación de esquí de Valgrande-Pajares

En el colegio, como en casa: alumnos y profesores de un centro de El Entrego acuden a clase en pijama para "visibilizar a los niños que no tienen un hogar"

En el colegio, como en casa: alumnos y profesores de un centro de El Entrego acuden a clase en pijama para "visibilizar a los niños que no tienen un hogar"

Monólogos para afrontar la descarbonización: Bayer presentará en Langreo ante 250 estudiantes asturianos su reto "Cuestión de ciencia"

Monólogos para afrontar la descarbonización: Bayer presentará en Langreo ante 250 estudiantes asturianos su reto "Cuestión de ciencia"
Tracking Pixel Contents