El cordobés Antonio Ruiz Guerrero gana el primer premio del concurso de fotografía digital "La Mina y la Mar" con la imagen "Cicatrices del tiempo"

El XXVIII Concurso Internacional de Fotografía Digital "La Mina y la Mar", promovido por la Sociedad de Festejos "San Pedro" de La Felguera ya tiene ganadores. El primer premio, dotado con 700 euros, fue para la fotografía "Cicatrices del tiempo", del cordobés Antonio Ruiz Guerrero.

El segundo premio, dotado con 400 euros, fue para "Esculturas bajo el agua", del vasco Javier Pedro Fernández Ferreras, que quedó por delante de "Rederos de Llastres", del langreano Luis José Vigil-Escalera Quintanal. El premio a la mejor composición de la mar realizada en el Principado de Asturias, con un trofeo donado por el Ayuntamiento fue para la fotografía "Mareona", de Juan Luis Díaz Marrón, de Langreo. El premio a la mejor fotografía de tema minero, con trofeo donado por el Ayuntamiento de Langreo, recayó en la fotografía de titulado "Asomado", de Juan Ignacio Montero Martín, de Ribadesella.

Jurado

El jurado estuvo formado por Eduardo J. Parra, exresponsable de Imagen del Ayuntamiento; Juan José Grela Fernández, fotógrafo profesional; Juan Luis Hevia Berbes, fotógrafo profesional; Jérôme Muñoz Aubry, profesor del centro de FP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo; Alain José Fernández, gerente del Teatro Prendes (Candás); Eduardo Urdangaray, fotógrafo y editor; y Armando Velasco Monreal, exdirectivo y colaborador de la Sociedad de Festejos San Pedro de La Felguera. Ejerció como secretaria del jurado Sandra Zapico Fernández, secretaria general de la junta directiva de la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" de La Felguera.