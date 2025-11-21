De no saber desbloquear el móvil a usar el certificado digital, el éxito del plan de digitalización en Mieres: "Antes se lo pedía a mi hijo y ahora soy más autónoma"

Algunos apenas sabían desbloquear el móvil para llamar. Y ahora ya llevan el DNI, el certificado digital o piden citas para el médico a través del teléfono. Y todo gracias al plan de digitalización organizado por la Agrupación Vecinal de Mieres y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias (Cavastur), que se cerraba este viernes con una última jornada dedicada a la Inteligencia Artificial. El programa, por el que han pasado más de un centenar de alumnos, ha sido una formación intensa y quienes lo han seguido al completo están muy satisfechos: "Antes le pedía a mi hijo que me hiciera todas las gestiones digitales y ahora ya puedo ser independiente".

Al entrar al salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres, Lilian Blanco esperaba a los asistentes con una bolsa y una sonrisa. Ella es la responsable del gabinete Blanco Mediación, los encargados de dar la formación ofertada a través de los colectivos vecinales. Durante las últimas cuatro semanas, Blanco y sus compañeros ofrecieron talleres de banca digital, de certificado digital y DNI electrónico, la aplicación de Astursalud y seguridad de internet. "Entre todos los talleres tuvimos más de un centenar de participantes", explica, poco antes de comenzar esta jornada de cierre del proyecto.

Usuarios

Una jornada, explicó, dedicada especialmente "a que estos usuarios vayan teniendo los primeros pasos hacia la inteligencia artificial en su día a día". Porque el abanico de usuarios que han tenido durante los talleres rondaría los 60 años de media, una generación a la que si bien el mundo digital le llegó ya en plena madurez, todavía tiene algunas lagunas sobre ese nuevo universo que se abre en la red. "La persona más joven que participó en los talleres tenía 28 años, pero lo normal es gente a partir de 50 y 60 años", comenta Lilian Blanco sobre el perfil del asistente a los talleres. El mayor, eso sí, difícil de batir: 92 años.

Eliamar Pereira, en el centro, junto a otros participantes en el taller. / A. Velasco / LNE

La experta señala que por estas formaciones "han venido personas desde un nivel muy bajo, que solo sabían desbloquear el móvil para llamar". Pero el resultado final, a su juicio, es tremendamente bueno: "Esas personas han salido con su certificado digital, con la app de Astursalud o sacando la receta electrónica". "Ha habido una evolución en las personas e incluso una pérdida del miedo a lo digital, ya que aunque había gente que conocía las aplicaciones o su uso, tenía miedo a usar el móvil por lo que pudiera pasar", agregó.

La IA

Esta última jornada estuvo dedicada al mundo de la inteligencia artificial (IA). Lilian Blanco mostró al medio centenar de asistentes apuntados los usos y aplicaciones que puede tener esta herramienta para su vida cotidiana. Y puso un ejemplo: "Les vamos a enseñar que, por ejemplo, pueden hacer un plan semanal de las comidas con la IA. Imagínate una persona que le acaban de decir que es diabética, que además tiene que comer sin sal y que además no le gustan los garbanzos", comienza el supuesto. "Pues le vamos a explicar como la IA puede elaborarles un menú, decirles los ingredientes que necesita y además que te explique cómo conseguir también que la dieta sea lo más económica posible", explica Blanco.

Además, en esta jornada de formación se les mostraron diferentes aplicaciones y sus usos, ya que "no todas las apps de IA sirven para lo mismo". Y otra cosa importante, los usuarios también aprendieron a distinguir videos reales de otros generados digitalmente. "La IA va a ser nuestro día a día y lo que queremos es que la gente vaya perdiendo el miedo a ello", indicó Blanco.

Autonomía

Eliamar Pereira es una de las participantes en las sesiones. Junto a otras tres amigas, hizo el ciclo completo, que finaliza en esta jornada sobre la IA. Esta mierense explica que "había hecho algo de informática en la Escuela de Adultos y algún taller de móvil, pero el uso de estas aplicaciones siempre le había pedido al mi guaje que me lo hiciera". Eso fue lo que la llevó a apuntarse. "Quería perder un poco el miedo y hacer las cosas yo sola, para no depender de nadie", explica Pereira. "La formación me ha servido para perder el miedo y estoy muy contenta de haber tomado la decisión de hacer esta formación", afirma. De hecho, la recomienda: "Ojalá se sigan haciendo más cosas así". Palabra de humana, sin IA de por medio.