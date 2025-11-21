Langreo presume de setas: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge las XXIV Jornadas Micológicas del Valle del Nalón

La Casa de la Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acogió la presentación de las XXIV Jornadas Micológicas del Valle del Nalón, organizadas por la Asociación Micológica Geotropa. El encuentro, que se ha consolidado como una cita imprescindible para los aficionados a la micología y para el público interesado en la naturaleza, se celebrará en el parque Dolores F. Duro de La Felguera. Comienza este viernes y se prolongará el sábado y el domingo.

Durante la presentación de la actividad, los responsables de la asociación destacaron la "importancia de seguir impulsando actividades que acerquen el conocimiento de las setas a la ciudadanía y que fomenten el respeto por el entorno natural". Subrayaron también que las jornadas "mantienen su espíritu divulgativo y participativo, ofreciendo un espacio donde aprender, observar y compartir experiencias".

El programa comenzará este viernes por la tarde, con la clasificación de los ejemplares recolectados y el montaje de la exposición. El sábado se abrirá al público la muestra micológica en horario de mañana y tarde, con la posibilidad de participar en visitas guiadas a cargo de miembros de la asociación, que acompañarán y orientarán a quienes deseen profundizar en el reconocimiento de especies. La actividad continuará el domingo, también en horario de mañana, manteniendo las visitas guiadas y la exposición abierta.

Carpa

Todas las jornadas tendrán lugar en la carpa situada en el Parque Dolores Fernández Duro de La Felguera, donde "se espera recibir a numerosos visitantes atraídos por el interés creciente hacia la micología en la comarca", indicaron los organizadores.