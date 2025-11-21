Langreo presume de setas: el parque Dolores F. Duro de La Felguera acoge las XXIV Jornadas Micológicas del Valle del Nalón
El encuentro micológico ofrecerá una exposición de setas y visitas guiadas
La Casa de la Cultura "Escuelas Dorado" de Sama acogió la presentación de las XXIV Jornadas Micológicas del Valle del Nalón, organizadas por la Asociación Micológica Geotropa. El encuentro, que se ha consolidado como una cita imprescindible para los aficionados a la micología y para el público interesado en la naturaleza, se celebrará en el parque Dolores F. Duro de La Felguera. Comienza este viernes y se prolongará el sábado y el domingo.
Durante la presentación de la actividad, los responsables de la asociación destacaron la "importancia de seguir impulsando actividades que acerquen el conocimiento de las setas a la ciudadanía y que fomenten el respeto por el entorno natural". Subrayaron también que las jornadas "mantienen su espíritu divulgativo y participativo, ofreciendo un espacio donde aprender, observar y compartir experiencias".
El programa comenzará este viernes por la tarde, con la clasificación de los ejemplares recolectados y el montaje de la exposición. El sábado se abrirá al público la muestra micológica en horario de mañana y tarde, con la posibilidad de participar en visitas guiadas a cargo de miembros de la asociación, que acompañarán y orientarán a quienes deseen profundizar en el reconocimiento de especies. La actividad continuará el domingo, también en horario de mañana, manteniendo las visitas guiadas y la exposición abierta.
Carpa
Todas las jornadas tendrán lugar en la carpa situada en el Parque Dolores Fernández Duro de La Felguera, donde "se espera recibir a numerosos visitantes atraídos por el interés creciente hacia la micología en la comarca", indicaron los organizadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
- Una comida para muchos más que tres amigos
- Un conductor al que perseguía la policía destroza siete coches aparcados en Langreo
- El boom minero de la vivienda: Mieres y Langreo superan en ventas a Siero
- La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)
- El colegio de Zurea, en Lena, cerrado: Educación clausura el centro, los padres no quieren llevar a los niños a clase y se manifestarán el martes
- La ampliación del 'grifo de Asturias' sufre un revés: el concurso para diseñar la obra queda desierto
- Habla la viuda del minero de Lena fallecido en el pozo Emilio (tras la absolución de los 16 acusados): 'Siento rabia e impotencia de que quede impune