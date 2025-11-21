María Jesús Alonso, gerente del grupo de desarrollo del Alto Nalón, premio Zurrón de Redes por su "sobresaliente trayectoria"
El galardón reconoce que "durante 25 años, desde la puesta en marcha del programa europeo de desarrollo Leader, ha sido su figura clave para canalizar proyectos e inversiones que han dinamizado la zona"
María Jesús Alonso, gerente del grupo de desarrollo rural del Alto Nalón (entidad que gestiona las ayudas del plan Leader) ha sido reconocida con el VI Premio Zurrón de Redes. Se trata de un galardón que impulsa la asociación de empresarios Redes Natural. El acto de entrega será el próximo viernes 28 de noviembre, a las 19.30 horas, en el Hotel-Restaurante Arniciu, en Campo de Caso
En su fallo, el jurado expone que "tras analizar y valorar las candidaturas presentadas, se decide por unanimidad otorgar el premio" al grupo de desarrollo rural del alto Nalón, personalizado en su gerente, María Jesús Alonso, por "su sobresaliente trayectoria" al frente del organismo "durante 25 años, desde la puesta en marcha del programa europeo de desarrollo Leader, siendo su figura clave para canalizar proyectos e inversiones que han dinamizado la zona, contribuyendo a fijar población y a fortalecer el tejido empresarial en los concejos de Caso, Sobrescobio y Laviana".
"Detrás de las cifras, que incluyen la concesión de casi 20 millones de euros en ayudas y el impulso de 412 proyectos empresariales, generando una inversión total de 57 millones de euros", prosigue el fallo del jurado, "se encuentra su dedicación personal, su implicación constante y su capacidad para tejer alianzas con entidades públicas y privadas, contribuyendo decididamente a la proyección del Parque Natural de Redes, favoreciendo su visibilidad y reconocimiento en diferentes espacios".
También destaca el jurado "su constante compromiso con el desarrollo socioeconómico del Parque Natural de Redes y su entorno, impulsando iniciativas que favorecen la sostenibilidad, el emprendimiento local y la cohesión territorial", así como su "apoyo y cercanía con promotores y su capacidad de adaptación a los diferentes equipos y programas. María Jesús Alonso Blanco es merecedora de este galardón por ser una pieza clave en el desarrollo empresarial y turístico del Parque Natural de Redes".
Jurado
Luis Corte Fernández fue secretario de un jurado formado por Asunción Torre Fernández, presidenta de Redes Natural; Adrián Suárez Suárez, vicepresidente; y Catarina Valdés Pozueco, Ricardo Aguilera Gumpert y María Pérez González, representantes de empresas asociadas a Redes Natural.
