Los niños de Mieres tienen un nuevo "poli", el agente Jesús Rodríguez asume el área de Educación Vial: "Es una formación muy importante"

Cruzar en verde los semáforos, esperar a que los vehículos paren en los pasos de peatones, ponerse siempre el cinturón de seguridad o aprender que está prohibido que dos personas vayan en una bici. Son algunas de las enseñanzas que Jesús Rodríguez, agente de la Policía Local de Mieres, les inculcó a los alumnos de Segundo de Primaria del colegio Aniceto Sela, con los que tuvo una de las sesiones de Educación Vial que impartirá a lo largo del curso. Este agente leonés asumía a finales del curso pasado el departamento de Educación Vial. A partir de ahora, será el nuevo "poli" de los niños de Mieres, a los que no solo enseñará sobre el papel, sino con los que trabajará tanto en el centro de educación vial de Figaredo como en los propios patios de los colegios.

Rodríguez ya había sido el elegido para hacerse cargo del servicio, que hasta el pasado curso llevaba José Manuel Fanjul. Fanjul, un afable policía, se encargó durante más de una década de enseñar a los pequeños mierense tanto teoría como práctica, y se iba a jubilar a final de curso. El destino le impidió disfrutar de esa jubilación, ya que fallecía sorpresivamente la pasada primavera. Jesús Rodríguez asumía entonces el testigo de una formación que resulta vital para los pequeños.

De fisio a policía

Jesús Rodríguez es natural de Villablino (León), una comarca muy ligada también a la minería. Fisioterapeuta de profesión, relata que por su clínica, que tenía en Gijón, pasaban muchos polícas locales. "Esos pacientes me iban metiendo el gusanillo por la policía", explica. Y a sus 37 años, se hizo policía. Ahora, a sus 42, tiene un nuevo desafío por delante, pero muy en la línea con lo que le llevó a escoger ponerse el uniforme. "Lo que más me gustaba de lo que me contaban era la parte de ayudar a las personas, de aportar a la sociedad", explica el agente, que ahora tiene a ese tejido ciudadano del futuro bajo su tutela.

El nuevo "poli" de los niños no se olvida de su antecesor, con el que pudo compartir apenas unas semanas de trabajo en el área de Educación Vial. "Fanjul, José Manuel, era un tipo genial, se molestó en darme a conocer por los colegios y en ir enseñándome su metodología", explica. Además, la familia del fallecido policía también se lo puso muy fácil. "Quiero destacar que su familia puso a disposición toda la documentación que el tenía sobre Seguridad Vial, y eso me lo facilitó todo", señala.

El agente resuelve las dudas de un alumno durante una clase de seguridad vial. / A. Velasco

En septiembre comenzó a preparar las clases, adaptar la formación, y revisar y reorganizar el parque de educación vial de Figaredo. "Es mucho trabajo, pero tengo que decir que tengo el apoyo pleno tanto de nuestro concejal, Paco García, como de la edil de Educación, Belén Alonso. Y, por supuesto, de nuestro jefe, Germán, que me da total libertad y confianza", afirma.

Trabajo

La labor de Jesús Rodríguez no es menor. Es el encargado de dar formación a todos los escolares de Mieres, desde Infantil hasta el último curso de la ESO. "Hay que adaptar cada formación a los alumnos con los que vas a tratar", señala el agente. De hecho, tiene varias presentaciones realizadas en función de los niveles. "Por ejemplo, en primero y segundo de Infantil tratamos a los niños como peatones, pero ya en quinto y sexto hablamos de su papel como conductores de bicicletas o patines eléctricos", señala. Y para los mayores, en la ESO, ya entra en temas más concretos como qué se debe o no hacer ante un accidente de tráfico. Y los efectos del alcohol y las drogas al volante.

"A los chavales hay que explicarles bien las cosas, que comprendan por qué se pueden o no tener determinadas conductas", explica Rodríguez. "Hay, por ejemplo, que explicar a los niños que si hay muchas luces y muchas líneas pintadas por las aceras y carreteras significan algo y hay que respetarlas", agrega.

Educación vial

La Educación Vial es una labor que Jesús Rodríguez define como vital: "Es tan importante que en el currículo escolar de toda España viene integrada la seguridad vial". "Nuestro deber es que los chicos y chicas sepan diferenciar por sí mismos lo que está bien de lo que está mal, por dónde tienen o no que caminar, o qué deben o no hacer en la calle", apunta. Para dejar claro el objetivo principal de su trabajo: "Lo último que queremos es atender accidentes en los que haya niños".

Una labor que en apenas unos meses de trabajo ya le ha servido para ganarse el cariño de los pequeños a los que enseña. De momento, está con las clases teóricas pero, a partir de marzo, llegará la práctica con bicicletas, karts u otros vehículos de movilidad urbana que los pequeños usan habitualmente como los patinetes. Pero hasta entonces, y en las aulas, seguirá dando formación y recibiendo cariño. Mieres ya tiene nuevo "poli" de los niños.