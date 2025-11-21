El PP reclama formación para los voluntarios de Protección Civil de Mieres: "El Gobierno está incumpliendo la Ley"

El Grupo Municipal del Partido Popular presentará una moción para su debate en el Pleno del próximo jueves con el objetivo de que el Ayuntamiento "impulse un programa anual de formación para los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Mieres". La iniciativa, explica el concejal Víctor Ferreira, surge después de que el equipo de gobierno "reconociera que no se están impartiendo cursos de reanimación cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios u otras acciones formativas más allá de las obligatorias por el 112 y la vespa velutina".

El edil popular considera que la situación es "contraria a la normativa vigente", recordando que el Reglamento municipal de la Agrupación, aprobado en 1994, "establece de forma expresa la obligación de que el Ayuntamiento organice cursos de formación básica y de perfeccionamiento, así como prácticas con los bomberos profesionales del parque de Mieres".

Tareas

"Decir que los voluntarios solo están para avisar es falso, es desconocer su Reglamento y la Ley 17/2015. La normativa obliga a que todas las personas que intervienen en tareas de protección civil estén debidamente formadas. Y ahora mismo, en Mieres, eso no se está cumpliendo", denunció Ferreira.

El concejal del PP subrayó que los voluntarios realizan tareas de apoyo a bomberos, sanitarios y policías locales, así como atención a personas afectadas por emergencias, funciones que "requieren preparación especializada y no pueden depender únicamente de la buena voluntad de los integrantes de la Agrupación". "Estamos hablando de seguridad ciudadana. No se puede jugar con esto. La formación no es un lujo: es una obligación legal y una garantía para los vecinos y para los propios voluntarios", añadió.

Medidas

La moción elaborada por el PP propone cuatro medidas: la aprobación de un programa anual de formación básica y avanzada, la realización de prácticas conjuntas con los servicios de emergencia —especialmente bomberos—, la asignación de recursos económicos y materiales suficientes, y la reafirmación del compromiso del Ayuntamiento con todas las funciones que el Reglamento atribuye a la Agrupación.

Ferreira concluyó asegurando que el PP seguirá insistiendo en este asunto: "El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. Cualquier municipio que cuente con un cuerpo de voluntarios de Protección Civil como tenemos en Mieres, debe sentirse orgulloso y no tenemos ninguna crítica hacia los voluntarios, pero sí queremos que el desarrollo de su labor sea óptimo, debemos empezar por cumplir nuestras propias normas y dotar a Protección Civil de los medios que necesita".