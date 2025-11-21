Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: "Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible"

La situación de desamparo denunciada por los miembros de la Brigada de Salvamento Minero ha encontrado respaldo en los sindicatos del sector. El SOMA-FITAG-UGT y CC OO de HUNOSA han "condenado enérgicamente la pasividad de la dirección de Hunosa y de la Sepi ante la grave situación de la Brigada". Los portavoces sindicales indicaron que "desde el 7 de noviembre, fecha en que los brigadistas presentaron su solicitud de retorno al puesto anterior por los reiterados incumplimientos y las miles de horas extraordinarias sin abonar, la empresa no ha adoptado medida alguna para buscar una solución".

Las centrales sindicales apuntaron que "este inmovilismo evidencia que el prestigio que se ha ganado esta institución a lo largo de la historia se debe exclusivamente a sus trabajadores, que han demostrado durante años una responsabilidad muy superior a quienes la dirigen, cubriendo durante años una carencia de personal a base de doblar turnos, hipotecar su vida privada y sostener el servicio a costa de esfuerzo y compromiso, y ahora algunos pretenden que sea sin coste".

En este sentido, SOMA y CC OO señalaron a la dirección de Hunosa "que con su presidente a la cabeza, está a un paso de pasar a la historia por desmantelar una institución centenaria, reconocida a nivel nacional e internacional".

Por ello, ambos sindicatos exigieron a la empresa "que actúe con urgencia para regularizar esta situación antes de que sea irreversible". "Las organizaciones sindicales sí apostamos por el futuro de la Brigada como uno de los pilares de la compañía, impulsando la creación de un Centro Nacional de Rescates que ponga en valor su experiencia única y su papel estratégico, y no podemos permitir que Hunosa y la Sepi pongan en riesgo su continuidad", finalizaron.

Principado

Desde el Principado, el que se ha pronunciado sobre la situación ha sido el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo. "La propia Hunosa ha dejado claro que no está para nada en su hoja de ruta la desaparición de la Brigada", señaló.

Calvo agregó que "nosotros conocemos la parte operativa real de la Brigada y el valor real que tienen las intervenciones en las que ha colaborado con nuestro servicio de emergencias" e hizo referencia a que "el valor de la Brigada va mucho más allá de eso; es simbólico y evidencia la memoria del gran pasado minero de nuestra región". Por ello, dijo, "esperamos y confiamos en que esos problemas, que son problemas laborales, se resuelvan".

Medidas inmediatas

Desde el PP, el senador por Asturias, José Manuel Rodríguez "Lito", ha reclamado una intervención "rápida y decidida" para garantizar la continuidad y el futuro de la Brigada Central de Salvamento Minero. "La Brigada forma parte del alma de nuestras cuencas. Su profesionalidad y su historia son un orgullo para Asturias. No podemos permitir que este servicio emblemático quede en el aire", afirmó.

El senador popular insistió en que es imprescindible dotar a la Brigada de los recursos humanos, técnicos y formativos necesarios para mantener la plena operatividad de un servicio que es referencia nacional. Y lanzó un mensaje directo al Gobierno del Principado y a su presidente: "El Gobierno regional no puede limitarse a mirar desde la barrera. Si de verdad presume de defender a las cuencas mineras, es hora de que Barbón se moje y reclame al Gobierno de España un compromiso firme con la Brigada de Salvamento Minero".

Además, Rodríguez apeló a la responsabilidad de todos los agentes implicados (Hunosa, Sepi, sindicatos mineros y trabajadores) para encontrar una salida al conflicto, puesto que, a su juicio, "el objetivo debe ser claro y pasa por dar continuidad y sustanciar el fortalecimiento" del grupo.

Congreso

Por último, Rodríguez anunció además que el Partido Popular ha registrado en el Congreso una serie de preguntas para exigir explicaciones y responsabilidades sobre la situación creada y los planes del Gobierno respecto a la Brigada.

También Vox ha reclamado medidas para acabar con la situación. La portavoz en la Junta General, Carolina López, advirtió de la "enorme gravedad que supone que una unidad con más de un siglo de historia, referente nacional e internacional en rescates y emergencias, se encuentre al borde de la desaparición". La diputada señaló que "el problema no puede despacharse con gestos simbólicos ni declaraciones públicas, sino que exige soluciones reales". "Basta de palabras bonitas y de alabanzas vacías al trabajo de la Brigada, aquí lo importante es solucionar cuanto antes el problema laboral que tienen los brigadistas", afirmó Carolina López.