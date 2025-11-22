Una aplicación móvil y tablets: así transformará el Montepío la atención en su residencia de mayores en Felechosa

Una imagen habitual en las series de televisión americanas es la de médicos repasando historiales de pacientes en una tablet. Ahora, en la residencia de mayores del Montepío de la Minería, en Felechosa, también va a ser habitual, y hasta cotidiano, ver a los trabajadores portar estos dispositivos para registrar las intervenciones que realizan con los usuarios. La mutualidad ha puesto en marcha un proyecto de digitalización de cuidados, dentro del Programa de Innovación "TIC-CECOEC 2025", una iniciativa impulsada por las Cámaras de Comercio de Asturias y financiada por la Unión Europea (UE), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Fuentes de la mutualidad explicaron ayer que "el objetivo principal del proyecto es avanzar en la transformación digital de los procesos asistenciales, situando a las personas residentes en el centro de la atención". De esta manera, el proyecto prevé la implantación de una aplicación móvil y la incorporación de nuevos dispositivos tecnológicos. Con ellos, el personal de la residencia "podrá registrar los cuidados en tiempo real y directamente en la habitación del residente, mejorando la agilidad, la trazabilidad y la precisión en la información".

Aplicación

El proyecto, detallan las fuentes del Montepío, incluye la puesta en marcha de una aplicación móvil específica "que acompaña al profesional en su trabajo diario". "Desde esta aplicación se pueden consultar y gestionar las tareas del plan de cuidados, registrar actuaciones y verificar su realización mediante un sencillo sistema de validación".

Para abordar el desarrollo del proyecto, la residencia de mayores ha dotado a sus profesionales de smartphones y tabletas. También se han instalado en distintas áreas del equipamiento pantallas táctiles de gran formato. "Esta infraestructura tecnológica permitirá tanto el trabajo individualizado con cada residente como la gestión masiva de actividades de cuidado o bienestar, optimizando tiempos y mejorando la coordinación entre equipos", señalaron desde la mutualidad.

Respecto a los beneficios que reportará a los usuarios la iniciativa, la mutualidad entiende que permitirá "aumentar la eficiencia del personal al reducir tareas administrativas y desplazamientos, mejorar la calidad de los cuidados al registrar las intervenciones en el momento en que se realizan, facilitar la comunicación entre los profesionales que intervienen en los cuidados e impulsar la innovación en el modelo de atención, en línea con la estrategia ‘Cuidas’ y el nuevo enfoque de cuidados de larga duración".