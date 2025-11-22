Cerco al foco del mal olor en Langreo tras diez meses de rastreo: el Ayuntamiento tendrá el lunes el informe de los olfateadores (que apunta a una empresa de Valnalón)

El "rastreo" ha durado diez meses, pero parece que ya hay resultados. El Ayuntamiento de Langreo prevé tener a principios de la próxima semana las conclusiones definitivas del informe de la empresa de olfateadores contratada para conocer el origen del foco de malos olores que vienen sufriendo los vecinos de La Felguera desde hace año y medio. Con ese estudio en la mano, el gobierno local dará a conocer "las medidas que se van a adoptar". Los vecinos del barrio Urquijo, una de las zonas más afectadas por el hedor, señalaron, por su parte, que los técnicos municipales ya están evaluando ese informe y "se confirma al 100 por ciento que el mal olor procede de la empresa de la que se sospechaba".

El Ayuntamiento ha sospechado desde un principio, como presunta causante de los malos olores, de una empresa del entorno de Valnalón, a la que se le exigieron medidas correctoras. La empresa, sin embargo, rechazó ser la responsable y, por tanto, decidió no aplicar todas las medidas exigidas. Ante esta situación, el Consistorio langreano decidió buscar "pruebas objetivas" y contratar a una empresa de olfateadores especializados, que iniciaron sus trabajos en enero.

En un avance de ese estudio, al que LA NUEVA ESPAÑA tuvo acceso hace un mes, los olfateadores exponían que el impacto odorífero en Langreo es “limitado y localizado, concentrándose en puntos concretos próximos a actividades industriales”. En uno de esos puntos, el más cercano a la empresa del entorno de Valnalón de donde el Ayuntamiento sospecha que sale el mal olor, se superaron los límites permitidos por la normativa, es decir, más del 10 por ciento del tiempo de inspección se detectó olor a plásticos.

José Antonio Cases, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Langreo, indicó que "nos tendrían que haber entregado esta semana el informe, pero finalmente será el lunes o el martes". Cases se mostró cauto hasta que el Ayuntamiento tengan en su poder los resultados definitivos: "En el informe intermedio se identificó olor a residuos plásticos procedentes de Valnalón. Las conclusiones tienen que ser concretadas de forma más precisa, pero se apunta a las características del olor y al origen. En Valnalón lo que hay es una empresa que se dedica a esta actividad, pero no tenemos las conclusiones definitivas". A principios de la semana que viene, con ese estudio final, "se darán a conocer las medidas que se van a adoptar".

Barrio Urquijo

Muy pendientes de esas medidas están los habitantes del barrio Urquijo. El presidente de la asociación vecinal de este centenario espacio urbano de La Felguera, Emilio Silva (que fue uno de los impulsores de la concentración ciudadana de protesta organizada hace un mes), señaló este viernes que "lo que a nosotros nos han comunicado desde el Ayuntamiento es que el informe ya lo tienen los técnicos municipales, que lo están analizando. Y que el origen apunta al 100 por ciento a la empresa de la que sospechaba el Ayuntamiento".

Silva indicó que las nuevas acciones de protestas que se estaban preparando, entre las que se incluía una recogida de firmas, "están ahora en suspenso, a la espera de ver cuáles son las medidas que adopta el Ayuntamiento."