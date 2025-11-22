Los donantes alertan en Langreo que Asturias está "en mínimos" de reservas de sangre: "Salva vidas y cada vez es más necesaria"

La primera vez que el lenense Adrián Álvarez donó sangre fue en la mili "porque si ibas podías ir a la cantina y no hacías gimnasia". Desde entonces no ha parado. Lleva "setenta u ochenta" donaciones a lo largo de su vida: "No sabría dar un número exacto". Más allá del episodio de la mili, que relata con humor, dona porque "siempre lo viví en casa" (sus padres también fueron donantes) y porque "la sangre no se fabrica y es algo que la gente necesita". María Adelina García Uribelarrea es langreana y donante desde hace treinta años: "Soy farmacéutica, así que estoy relacionada con el mundo de la sanidad; es un acto que no nos cuesta nada y efectivamente salva vidas. Y cada vez más necesario; se necesita lo que damos y más".

LA la izquierda Rafael Martínez recibe el diploma de manos de Ernesto Marcos. / M. Á. G.

Adrián y María Adelina fueron dos de los 23 vecinos de las Cuencas cuyo compromiso fue reconocido este sábado por la Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de Asturias, en un acto celebrado en La Felguera. Se hizo entrega de un diploma a los hombres con más de cincuenta donaciones y a las mujeres con más de treinta extracciones (los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año y las mujeres tres). Ernesto Marcos Antuña, presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre ,aprovechó el acto para incidir en la situación crítica que se viven en la actualidad y sobre la que también ha venido alertando en los últimos días el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias.

"Actualmente en Asturias estamos en mínimos. Hubo un consumo brusco del grupo A+ y 0+ , y en esta época en la que estamos, que hay procesos gripales, la donación, además, baja. Por eso estamos tratando de aumentar el número de salidas. Por ejemplo, tenemos un maratón de donación la próxima semana , los días 27, 28 y 29 delante del teatro Campoamor", indicó.

Añadió que "llevamos, con respecto al año pasado, 2.279 donaciones menos. Estamos en mínimos y, claro, si no hay sangre no puede haber intervenciones quirúrgicas, se paralizan muchas cosas. Sin la sangre, el sistema de salud se colapsa". También hizo un llamamiento a la incorporación de jóvenes. "El 52 por ciento de los donantes van de los 46 a los 55 años y solo el 18 por ciento de 18 a 30 años".

Compromiso

Marcos destacó el compromiso de las Cuencas con la donación, aunque expuso que el envejecimiento de la población es un obstáculo para mantener el nivel de épocas anteriores. En el acto de La Felguera se reconoció a trece mujeres donantes: Consolación Carrero, Emilia Murcia, Flor Vega, María Ángeles Suárez, Noelia Álvarez, María Placer Suárez, María Antonia González, Carolina Sánchez, Nadia Camiña, Carlota Argüello, María Covadonga Mediero, María Adelina García Uribelarrea y Nuria Pérez. Y también a diez hombres: Eugenio Enrique Pérez, Feliciano Castañeira, Rafael Martínez, José Manuel Fernández, Adrián Álvarez, Juan Ramón Fernández, Alfredo Delgado, Javier Coya, Vital Hevia y Manuel Prieto.