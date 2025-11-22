Langreo reordena La Felguera con el fin de hacerla más cómoda, moderna y segura

El Ayuntamiento de Langreo continúa dando pasos en la mejora del entorno urbano de La Felguera con varias actuaciones que transformarán la imagen y la funcionalidad de algunas de sus calles más transitadas. Las obras más inminentes se centrarán en la calle Norte y en la Avenida de Gijón, dos ejes clave para la movilidad y el acceso al distrito.

Ambos sentidos de la Calle Norte / LNE

Recientemente ha salido a licitación el arreglo de la calle el Norte con un presupuesto de licitación de 150.000 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas. El proyecto permitirá renovar por completo el pavimento, que presenta desde hace años un deterioro notable e incluirá el saneamiento en profundidad de la zona afectada por los hundimientos. La actuación incluye la sustitución del firme, la nivelación de arquetas y registros, y la renovación de toda la señalización horizontal. Se trata de una obra muy demandada por los vecinos, que habían reclamado una solución definitiva ante los problemas constantes en esta vía.

Paralelamente, el Ayuntamiento avanza en las obras de la Avenida de Gijón, donde la intervención permitirá mejorar la accesibilidad, modernizar infraestructuras y ofrecer una imagen más cuidada y segura de una de las principales entradas a La Felguera. A ello se le suman las actuaciones desarrolladas en el entorno de la misma. Concretamente, en la confluencia de las calles General Elorza y Alfonso Argüelles. Este proyecto, con un plazo de ejecución de cuatro meses, busca dar continuidad a la futura urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento del tren, integrando la zona en la trama urbana y reforzando el carácter de acceso principal al centro del distrito.

Los trabajos incluyen la reordenación del tráfico, con la creación de una isleta en el cruce con General Elorza y una rotonda en Alfonso Argüelles. Estas rotondas serán transitables, de forma que los vehículos —incluidos camiones procedentes de los polígonos industriales— podrán circular con normalidad. Además, se construirán nuevas aceras, se instalarán barandillas y pasos de peatones elevados para mejorar la seguridad y la accesibilidad. Además, se renovarán las redes de agua, saneamiento y recogida de pluviales.

Con todo ello, las actuaciones que se han puesto en marcha en el distrito langreano de La Felguera supondrán la modernización de los espacios públicos y mejorarán la movilidad, reforzando la conexión entre los barrios y el centro urbano.