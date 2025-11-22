Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: "Un día puede haber una desgracia"

Es noche cerrada y un coche apura la frenada deslizándose entre la nieve y el hielo para volver a coger velocidad a continuación. Otro vehículo, que viene detrás, imita la maniobra. Podría ser una estampa del Rally de los Mil Lagos en Finlandia, pero se vivió la noche de este viernes en la urbanización de El Brañillín, en la estación invernal de Valgrande-Pajares. El caso ya se ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil

No es un caso aislado. De hecho, los vecinos de este espacio residencial, que comparten cerca de 280 familias, denuncian que "las carreras ilegales son frecuentes" en El Brañillín, tanto en el acceso como por los viales internos de la urbanización. Los habitantes de los apartamentos de la zona, que ya han dado aviso a las autoridades, muestran su "preocupación por las imprudencias que se están produciendo. Un día puede haber una desgracia", señalan.

Iluminación

Estos comportamientos no son la única inquietud de los vecinos de las 280 viviendas de El Brañillín. También han denunciado los graves problemas de iluminación que afectan al complejo residencial. Situación que ya obligó a intervenir al Defensor del Pueblo. El organismo mandó un escrito al Ayuntamiento para que procediera "a la instalación del servicio de alumbrado público en las calles del barrio".

Ante el silencio de la administración local, la institución volvió a dirigirse al Consistorio para recordarle que "el alumbrado público es un servicio que debe ser atendido con carácter obligatorio por los municipios y, por tanto, su instalación es competencia obligatoria del Ayuntamiento de Lena". El Ayuntamiento, por su parte, entiende que la mejora de la iluminación depende del Principado.

Uno de los principales obstáculos que esgrimen los vecinos es que se sienten en tierra de nadie. Los propietarios se han venido quejando de que la urbanización subsiste sin apenas inversiones. Perciben que el problema radica, principalmente, en que muy pocas de las más de 280 familias que cuentan con un apartamento en El Brañillín están censadas en el concejo lenense.