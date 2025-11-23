El Alcalde de Aller aplaude las nuevas defensas antialudes en San Isidro: "Mejorarán la seguridad y atraerán turistas"

El alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, se ha mostrado satisfecho con el anuncio por parte del Principado de la inversión de casi 13 millones de euros en la mejora de la seguridad de la carretera del puerto de San Isidro. "Es un proyecto muy necesario y que principalmente mejorará la seguridad de la subida, pero que también afectará para bien a otros sectores, como el turístico", señaló el regidor.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, anunciaba el sábado el desarrollo próximo de un proyecto para contrarrestar los aludes en el puerto allerano. En concreto, el Principado explicó que se van a ampliar en más de medio kilómetros las viseras actuales, ubicadas en la parte más peligrosa de la subida. También se realizará un falso túnel y se colocarán barreras móviles. Todo ello, en dos tramos diferentes, diferenciados como de riesgo alto y riesgo moderado tras la elaboración de un minucioso estudio.

Seguridad

Juan Carlos Iglesias recibió con los brazos abiertos el proyecto, que supondrá una importante inversión. "Está claro que, en invierno, esta carretera se torna muy peligrosa y que era fundamental mejorar la seguridad", expone el Alcalde. Recuerda el regidor a Virgilio García y César Fernández, los dos operarios que fallecían tras ser arrastrados por un alud mientras limpiaban la carretera con una quitanieves. "Eso no debería de haber sucedido y al menos ahora se van a poner los medios para que no se repita", señaló el Alcalde.

El regidor va más allá y muestra una visión más amplia de lo que supondrá la instalación de estas nuevas viseras antialudes (y también anti desprendimientos). "No solo mejorará la seguridad, sino que será un aliciente para que más personas suban al puerto y aprovechen, por ejemplo, la estación de Fuentes de Invierno", señala el Alcalde. Esta afirmación tiene una doble motivación: por un lado, es previsible la carretera no se cerrará al tráfico con tanta asiduidad cuando hay una nevada, y por el otro, muchos conductores que se negaban a subir por este paso por su peligrosidad, tendrán ahora su seguridad casi garantizada.

Beneficios

"Sabemos que el puerto de San Isidro es un paso vital para el concejo de Aller. En verano, para los ganaderos que suben sus animales a los montes, y por el invierno, obviamente, porque es el acceso natural tanto a nuestra Fuentes de Invierno como a la estación de esquí de San Isidro”, indicó el regidor, para finalizar: “Ahora solo esperamos que este anuncio fructifique en una licitación eficiente y que las obras comiencen lo antes posible".