La Asociación del Camino de las Asturias echa a andar en Laviana
Rosa Álvarez Campal será la presidenta
La Asociación del Camino de las Asturias –la antigua ruta xacobea de los siglos IX al XI que entraba al Principado por el Puerto de Tarna, para recorrer todo el valle del Nalón y llegar a Oviedo para enlazar con el Camino Primitivo a Santiago de Compostela– ya está en marcha. Laviana acogió la reunión para constituir la directiva, que preside Rosa Álvarez Campal. Vicepresidente serán Carlos Cuesta y Monchu Calvo; secretario, Alejandro Fernández; y tesorero, José María Morán. En la reunión se propuso que los alcaldes del Valle del Nalón sean miembros natos y Adrián Barbón, presidente honorífico.
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
- Una comida para muchos más que tres amigos
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)
- El colegio de Zurea, en Lena, cerrado: Educación clausura el centro, los padres no quieren llevar a los niños a clase y se manifestarán el martes
- La ampliación del 'grifo de Asturias' sufre un revés: el concurso para diseñar la obra queda desierto
- Habla la viuda del minero de Lena fallecido en el pozo Emilio (tras la absolución de los 16 acusados): 'Siento rabia e impotencia de que quede impune