La Asociación del Camino de las Asturias echa a andar en Laviana

La Asociación del Camino de las Asturias –la antigua ruta xacobea de los siglos IX al XI que entraba al Principado por el Puerto de Tarna, para recorrer todo el valle del Nalón y llegar a Oviedo para enlazar con el Camino Primitivo a Santiago de Compostela– ya está en marcha. Laviana acogió la reunión para constituir la directiva, que preside Rosa Álvarez Campal. Vicepresidente serán Carlos Cuesta y Monchu Calvo; secretario, Alejandro Fernández; y tesorero, José María Morán. En la reunión se propuso que los alcaldes del Valle del Nalón sean miembros natos y Adrián Barbón, presidente honorífico.