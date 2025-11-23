El Ateneo Musical de Mieres premia al Ayuntamiento
El alcalde, Manuel Ángel Álvarez, recibió la distinción
El Ateneo Musical de Mieres ofreció en el Auditorio Teodoro Cuesta su tradicional Concierto de Santa Cecilia, que supuso la presentación oficial de los dos nuevos directores: Julián Oliver López y Marcos Malnero Varela. La actuación sirvió también para entregar el I Premio Ateneo Cultura 2025 que, por unanimidad del jurado, recayó en el Ayuntamiento de Mieres, encabezado por el alcalde Manuel Ángel Álvarez. El Ateneo ha querido así agradecer la implicación institucional en el impulso cultural del concejo.
