El certamen de tonada de Langreo rinde homenaje a los dos mineros fallecidos en Cangas del Narcea
El cine Felgueroso acogió en la tarde del sábado la última semifinal
El certamen de tonada "Ciudá de Llangréu" afronta su recta final. El cine Felgueroso acogió en la tarde del sábado la última y tercera semifinal, en la que se guardó un minuto de silencio en memoria de los dos mineros fallecidos en el accidente de Cangas del Narcea. También sonó la Marcha fúnebre d’Antón el Neñu, interpretada por el gaitero oficial del certamen, Valentín Fuente. El jurado formado por Avelino Fernández Corte y Mari Celi Fernández deberá decidir ahora los nombres de los finalistas. Diciembre será el mes de las dos grandes finales. La gala de entrega de premios será el 20 de diciembre.
