Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco carteros para 10.000 vecinos: denuncian la falta de personal en el servicio de Correos en Lena y los retrasos en el reparto

CSIF afirma que la situación es "insostenible" y que hay bajas de casi dos años sin cubrirse

La protesta vecinal del pasado febrero ante la oficina de Correos de Pola de Lena.

La protesta vecinal del pasado febrero ante la oficina de Correos de Pola de Lena. / A. Velasco

Andrés Velasco

Andrés Velasco

Pola de Lena

No es la primera vez que la oficina de Correos de Pola de Lena está bajo el foco. Ahora, el sindicato CSIF ha puesto de nuevo sobre la mesa la situación del servicio postal en la capital lenense. Una situación que la central califica de "insostenible", y que achaca a una elevada "falta de personal que arrastra desde hace más de año y medio". Como ejemplo, señalan desde el CSIF, la oficina lleva con un trabajador de baja laboral desde hace más de 18 meses, sin que su puesto se haya cubierto, "agravando aún más la ya precaria plantilla".

Desde la central explican que "hace apenas dos años, la oficina contaba con 10 carteros". "Tras varias jubilaciones, la plantilla descendió a ocho trabajadores, ya que ninguna de las dos plazas vacantes fue cubierta", relatan para evidenciar la situación actual: "Solo cinco carteros realizan todo el reparto del concejo (que tienen algo más de 10.000 habitantes), lo que está generando una sobrecarga de trabajo extrema y un agotamiento tanto físico como mental en las personas que permanecen en activo".

Problemas

Esta falta de personal, dicen desde la central, "ya está afectando gravemente al servicio público". "La zona del Valle del Huerna lleva unos 20 días sin reparto, mientras que el Valle de Pajares acumula ya 10 días sin servicio postal", detallan. En el resto de zonas del concejo, tampoco se puede repartir diariamente: "Los pocos trabajadores disponibles deben asumir tal volumen de trabajo que resulta imposible completar las rutas asignadas".

El sindicato explicó que "desde la oficina advierten de que esta situación compromete no solo la calidad del servicio, sino también derechos básicos de la ciudadanía, especialmente en áreas rurales donde el correo es un servicio esencial". "Las personas trabajadoras reclaman una solución urgente, la cobertura inmediata de las plazas vacantes y un refuerzo de la plantilla que permita recuperar la normalidad en el reparto postal en todo el concejo de Lena", apuntaron.

Protestas

La situación no es nueva para los lenenses. El pasado febrero, los propios vecinos, junto a organizaciones sindicales y con el respaldo de la Alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, y los portavoces del resto de partidos que forman la Corporación, acudieron a la oficina ubicada en la calle Luis Menéndez Pidal, para protestar por una situación que parece no haberse solucionado.

Noticias relacionadas y más

Para evidenciar aquella situación, en pleno mes de febrero había vecinos que acababan de recibir postales de Navidad y otros se quejaban de que habían perdido citas médicas por no recibir a tiempo las notificaciones postales de las mismas. Tal y como apunta CSIF, la situación parace que puede volver a repetirse.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
  2. Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
  3. La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
  4. Una comida para muchos más que tres amigos
  5. La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)
  6. El colegio de Zurea, en Lena, cerrado: Educación clausura el centro, los padres no quieren llevar a los niños a clase y se manifestarán el martes
  7. La ampliación del 'grifo de Asturias' sufre un revés: el concurso para diseñar la obra queda desierto
  8. Habla la viuda del minero de Lena fallecido en el pozo Emilio (tras la absolución de los 16 acusados): 'Siento rabia e impotencia de que quede impune

Cinco carteros para 10.000 vecinos: denuncian la falta de personal en el servicio de Correos en Lena y los retrasos en el reparto

Cinco carteros para 10.000 vecinos: denuncian la falta de personal en el servicio de Correos en Lena y los retrasos en el reparto

Impulsan en Langreo una concentración de apoyo a la Brigada Minera tras la renuncia de sus 19 integrantes: "La idea es que vean que tienen el apoyo de la gente"

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mejora el arroyo Tiraña en Laviana con una inversión de 27.000 euros

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mejora el arroyo Tiraña en Laviana con una inversión de 27.000 euros

El Ateneo Musical de Mieres premia al Ayuntamiento

La Asociación del Camino de las Asturias echa a andar en Laviana

El certamen de tonada de Langreo rinde homenaje a los dos mineros fallecidos en Cangas del Narcea

La Salle recauda fondos en Langreo para actos solidarios con una cesta navideña

Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos

Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos
Tracking Pixel Contents