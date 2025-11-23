Cinco carteros para 10.000 vecinos: denuncian la falta de personal en el servicio de Correos en Lena y los retrasos en el reparto

No es la primera vez que la oficina de Correos de Pola de Lena está bajo el foco. Ahora, el sindicato CSIF ha puesto de nuevo sobre la mesa la situación del servicio postal en la capital lenense. Una situación que la central califica de "insostenible", y que achaca a una elevada "falta de personal que arrastra desde hace más de año y medio". Como ejemplo, señalan desde el CSIF, la oficina lleva con un trabajador de baja laboral desde hace más de 18 meses, sin que su puesto se haya cubierto, "agravando aún más la ya precaria plantilla".

Desde la central explican que "hace apenas dos años, la oficina contaba con 10 carteros". "Tras varias jubilaciones, la plantilla descendió a ocho trabajadores, ya que ninguna de las dos plazas vacantes fue cubierta", relatan para evidenciar la situación actual: "Solo cinco carteros realizan todo el reparto del concejo (que tienen algo más de 10.000 habitantes), lo que está generando una sobrecarga de trabajo extrema y un agotamiento tanto físico como mental en las personas que permanecen en activo".

Problemas

Esta falta de personal, dicen desde la central, "ya está afectando gravemente al servicio público". "La zona del Valle del Huerna lleva unos 20 días sin reparto, mientras que el Valle de Pajares acumula ya 10 días sin servicio postal", detallan. En el resto de zonas del concejo, tampoco se puede repartir diariamente: "Los pocos trabajadores disponibles deben asumir tal volumen de trabajo que resulta imposible completar las rutas asignadas".

El sindicato explicó que "desde la oficina advierten de que esta situación compromete no solo la calidad del servicio, sino también derechos básicos de la ciudadanía, especialmente en áreas rurales donde el correo es un servicio esencial". "Las personas trabajadoras reclaman una solución urgente, la cobertura inmediata de las plazas vacantes y un refuerzo de la plantilla que permita recuperar la normalidad en el reparto postal en todo el concejo de Lena", apuntaron.

Protestas

La situación no es nueva para los lenenses. El pasado febrero, los propios vecinos, junto a organizaciones sindicales y con el respaldo de la Alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, y los portavoces del resto de partidos que forman la Corporación, acudieron a la oficina ubicada en la calle Luis Menéndez Pidal, para protestar por una situación que parece no haberse solucionado.

Para evidenciar aquella situación, en pleno mes de febrero había vecinos que acababan de recibir postales de Navidad y otros se quejaban de que habían perdido citas médicas por no recibir a tiempo las notificaciones postales de las mismas. Tal y como apunta CSIF, la situación parace que puede volver a repetirse.