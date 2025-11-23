Impulsan en Langreo una concentración de apoyo a la Brigada Minera tras la renuncia de sus 19 integrantes: "La idea es que vean que tienen el apoyo de la gente"
Vecinos del concejo pretenden organizar el acto frente al pozo Fondón, sede del cuerpo
Vecinos de Langreo impulsan una concentración de apoyo a la Brigada de Salvamento Minero por el conflicto que los integrantes del centenario equipo de rescate mantiene con Hunosa. La semana pasada, sus 19 integrantes presentaron su renuncia ante los incumplimientos y las "miles de horas extraordinarias" sin abonar.
Esta situación generó una amplia ola de apoyo a la que ahora quieren sumarse vecinos de Langreo, donde la Brigada tiene su sede. "La idea es hacer una concentración frente al pozo Fondón, su sede, para hacer ver a los brigadistas que tienen el apoyo de la gente", indicó Julio García Terente, alcalde de barrio de Pénjamo. "Este lunes iré a pedir el permiso a Delegación de Gobierno, con la idea de hacerlo estas misma semana si es posible".
El SOMA-FITAG-UGT y CC OO de Hunosa condenaron la pasada semana la "pasividad de la dirección de Hunosa y de la Sepi ante la grave situación de la Brigada". También se pronunció el consejero de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios, Alejandro Calvo, que se mostró cauto y aseguró que "la propia Hunosa ha dejado claro que no está para nada en su hoja de ruta la desaparición de la Brigada", señaló.
El apoyo a los brigadistas también llegó desde partidos como IU, PP y Vox y la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Langreo, emitió un comunicado respaldado de forma por todos los grupos representados en el Ayuntamiento (IU, PSOE, PP, Vox y concejales nos adscritos) para expresar su "apoyo firme e incondicional a la Brigada Central de Salvamento Minero, con sede en el Pozu Fondón". El Ayuntamiento langreano indicó que la Brigada es "un patrimonio irrenunciable de las cuencas mineras y de toda Asturias, un símbolo de profesionalidad, entrega y sacrificio".
Hunosa
Hunosa, por su parte, señaló que considera "de máxima importancia" el servicio que presta la Brigada Central de Salvamento Minero, cuya plantilla está íntegramente formada por trabajadores de la compañía, y desmintió que exista cualquier voluntad de "desmantelar" el servicio.
