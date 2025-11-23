La Salle recauda fondos en Langreo para actos solidarios con una cesta navideña
Más de 80 comercios y empresas de Langreo han colaborado y José Luis Iglesias Luelmo ha donado una escultura
Más de 80 comercios y empresas de Langreo han colaborado para llenar de productos la gran cesta solidaria de Navidad del colegio La Salle de La Felguera. El sorteo se celebrará el 22 de diciembre y los fondos recaudados se destinarán a proyectos educativos y de ayuda a familias. La cesta incluye productos navideños, experiencias como sesiones de spa y la donación de una escultura exclusiva del reconocido escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo, "una obra que aporta belleza y significado", destacaron los organizadores.
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- La mejor fabada del mundo de 2025 se come en un acogedor restaurante asturiano a pie de carretera y a pocos kilómetros de una estación de esquí
- Una comida para muchos más que tres amigos
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)
- El colegio de Zurea, en Lena, cerrado: Educación clausura el centro, los padres no quieren llevar a los niños a clase y se manifestarán el martes
- La ampliación del 'grifo de Asturias' sufre un revés: el concurso para diseñar la obra queda desierto
- Habla la viuda del minero de Lena fallecido en el pozo Emilio (tras la absolución de los 16 acusados): 'Siento rabia e impotencia de que quede impune