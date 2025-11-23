La Salle recauda fondos en Langreo para actos solidarios con una cesta navideña

Más de 80 comercios y empresas de Langreo han colaborado para llenar de productos la gran cesta solidaria de Navidad del colegio La Salle de La Felguera. El sorteo se celebrará el 22 de diciembre y los fondos recaudados se destinarán a proyectos educativos y de ayuda a familias. La cesta incluye productos navideños, experiencias como sesiones de spa y la donación de una escultura exclusiva del reconocido escultor langreano José Luis Iglesias Luelmo, "una obra que aporta belleza y significado", destacaron los organizadores.