Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos

Un recorrido de cerca de siete kilómetros, de uso senderista y ciclista, que discurre por Langreo cerca del límite con el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Ese es el proyecto que impulsa el Ayuntamiento para ampliar la oferta de actividades turísticas de la zona, que discurrirá por las zonas de Pumarín, La Barraca, Los Fornos, Foyeu, Les Cubes y El Carbayal.

El proyecto licitado por el Consistorio langreano, el Camino natural senda de la mina La Pipiona, tiene un presupuesto de 491.582 euros, con cinco meses fijados para desarrollarlo. La administración local dispone de financiación de Fondos Next Generation para zonas afectadas por la transición energética y tiene como plazo máximo fijado para terminar la obra el 30 de junio de 2026.

La ruta, refleja el proyecto, "aprovecha la traza de antiguos caminos agrícolas y de servicio a antiguas minas". Parte de La Barraca, discurre por el fondo del valle del “Arroyo de Villar”, hasta la zona de “La Texera” en la sierra de la Espada, donde enlazará con el sendero “Vuelta a Ciaño”. De esta forma, el senderista o ciclista podrá hacer un recorrido de ida y vuelta o un circuito cerrado con llegada y salida en el mismo punto.

Todo el trazado discurrirá siempre por viales públicos existentes, bien de uso agrícola o caminos internos de pueblos. “Mostrará la riqueza histórica, natural y etnográfica de toda la zona este del concejo” junto a vestigios de la extinta actividad minera e industrial, según plasma la documentación.

Entre La Felguera y Tuilla

El proyecto plantea dividir el ámbito de actuación en nueve tramos. En el concejo langreano hay varias sendas, pero ninguna de ellas está ubicada en el valle en el que se plantea habilitar esta ruta. Se trata de una zona que, destaca el Ayuntamiento, tiene numerosos caminos en desuso que puede ser aprovechados.

El Ayuntamiento de Langreo pretende también habilitar una ruta peatonal y ciclista entre La Felguera y el área urbana de Tuilla. Un estudio técnico analizará tres alternativas para desarrollar ese proyecto.