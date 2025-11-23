"No soy tu señorita": Mieres centra en el cine y el teatro las actividades reivindicativas por el 25N

El Ayuntamiento de Mieres celebrará el martes, 25N, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un acto institucional, que se suma a las numerosas actividades programadas por la concejalía de Igualdad y Feminismo.

Bajo el lema "No soy tu señorita", y una imagen muy simbólica, una reinterpretación de "Las señoritas de Avignon", de Picasso, se está desarrollando un programa cuya siguiente actividad tendrá lugar el lunes, en la Casa de las Mujeres, donde se impartirá el taller familiar "Interpreta nuestro cartel".

Y ya el mismo martes, fecha de la conmemoración del 25N, la plaza del Ayuntamiento de Mieres acogerá el acto institucional, parte del cual consistirá en la representación de la función "Rompiendo el silencio, la vida de Ana Orantes", a cargo de Alevosía Teatro. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, saldrán desde la parada del Liceo, los autobuses para acudir a la manifestación de Avilés. Este servicio requiere de inscripción previa, que permanecerá abierta hasta el mediodía del lunes, a través del teléfono 985.46.62.62.

Cine

Pero los actos no terminan aquí. El miércoles, en la Casa de Cultura, y a partir de las 19.30 horas, se ha programado una sesión de "Cine en igualdad", con la película "How to have sex", de Molly Manning Walker. El jueves, por último, también en la Casa de Cultura, tendrá lugar una mesa redonda para debatir sobre el cortometraje "Custodia compartida", de Marino Franco, centrado en violencia vicaria.