Turón busca el "pote perfecto": diecinueve cocineros profesionales compiten por llevarse el premio del popular concurso gastronómico mierense

Hace años que se instauró por redes sociales la moda de los "teams". Que si "team montaña" o "team playa", que si "team con cebolla" o "team sin cebolla" respecto a la tortilla de patata... Y en Asturias hay una clara encuesta, entre los del "team fabada" y "team pote". El valle de Turón lo tiene claro, y prueba de ello es que sus jornadas gastronómicas en torno al pote llegan a su XXXIV edición. Y en el marco de las mismas, este lunes se celebra el concurso para profesionales, "Explorando el pote perfecto". Este certamen para hosteleros llega días después de que Rosana Rodríguez venciese en el concurso para aficionados, en el que Irene Solís quedó en segunda posición.

Serán 19 los participantes en la final de esta octava edición del concurso para profesionales y que se enmarca en unas jornadas del Pote, declaradas de Interés Turístico Regional. El certamen está organizado por el Ayuntamiento de Mieres, la Sociedad Turonesa de Festejos, la Asociación de Hostelería y Turismo del Valle de Turón y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, con la colaboración de Embutidos Vallina. Las catas se realizarán hoy en el colegio Vega de Guceo, a partir de las 17.00 horas, y la entrega de premios está prevista a las 19.30 horas en el Espacio Cultural Pozo San José.

Irene Solís, a la derecha, recibe el premio de segunda clasificada. / Cedida a LNE

Finalistas

Los finalistas son Bar Tienda La Caleyuca (La Hueria de Urbiés, Mieres), Casa Belarmino (Langreo), Casa Morán (Collanzo, Aller), Casa Repinaldo (Candás), Centro de Mayores de Turón (Turón), Doña Concha (Oviedo), El Dólar (Oviedo), El Sitiu de Ñarres (Gijón), El Tendejón de Fernando (Las Regueras), Hotel Silken Ciudad Gijón (Gijón), La Cantina de Villalegre (Avilés), La Consistorial (Mieres), La Escollera (San Juan de la Arena), La Gotera de Jorge (Turón), La Taberna TheWhiteBar (Mieres), Michem (Villabona), Posada de Bacus (Mieres), Río Astur (Gijón) y TC28 (Mieres).

En este concurso, los cocineros deberán preparar en directo sus elaboraciones para la cata a ciegas que realizará el jurado y que decidirá cuál es el "Pote Perfecto". Se valorará la estética, el colorido, la disposición de los ingredientes en el plato, además del aroma y el sabor, las sensaciones que se producen en la boca, explicaron desde la organización. El jurado tendrá igualmente en cuenta la calidad de la berza y del compango. Además del primer, segundo y tercer clasificado general también se reconocerá al mejor pote de Turón.

El jurado está compuesto por paladares experimentados y nada ajenos a este plato. Formarán el tribunal para elegir al pote perfecto Román Gutiez (Sidrería Román, Gijón, y ganador del concurso las dos últimas ediciones), Ana Fe Fernández (El Cenador del Azul, Mieres), Juan Luis González (Casa Belarmino, Gozón), Pablo Ramos ( profesor de la Escuela de Hostelería de Gijón), Marcos Cienfuegos (chef de Bocamina), Segundo Riesco (jefe del Departamento de Hostelería del IES Valle de Aller) y David Fernández-Prada (periodista gastronómico).