La ampliación del "grifo de Asturias": Cadasa sopesa introducir cambios en la tramitación del proyecto tras quedar desierta la primera licitación

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) licitará de nuevo el contrato para la redacción del anteproyecto de ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Rioseco, que hará posible que duplique su capacidad de abastecimiento. En el primer intento, el procedimiento quedó desierto debido a que la única oferta presentada "no es admisible de acuerdo a los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares", según la entidad.

Actualmente, Cadasa evalúa las bases del concurso para decidir si las modifican o licitan el contrato tal y como está. La redacción del diseño de la actuación en el llamado “grifo de Asturias”, que suministra agua a 774.000 asturianos, además de prestar servicio a industrias de la región, tiene un presupuesto de 127.162 euros. El plazo para redactar el documento es de doce meses.

Las instalaciones de tratamiento de agua del parque natural de Redes, ubicadas en Comillera (Sobrescobio), tratan el agua procedente de los dos embalses del alto Nalón, de Tanes y Rioseco para el suministro del centro de la región. De ahí sale el 98% del volumen que gestiona el Consorcio de Aguas de Asturias.

Para la ampliación de la potabilizadora, que incluirá el tratamiento del caudal de la antigua piscifactoría del Alba, el organismo regional ha recurrido a un préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). La cuantía que se destinará a la actuación asciende a 36,9 millones de euros de los 67 millones que recibirá Cadasa. El resto se aportarán a otras actuaciones incluidas en el plan de inversiones previsto para el periodo 2022-2032.

El inicio, en 2027

El promotor del proyecto calcula que las obras se iniciarán en 2027 con una duración de al menos dos años. Es una de las grandes actuaciones que impulsa el Consorcio de Aguas en la planta de tratamiento de agua de Redes, donde se tratan actualmente entre 1.500 y 2.000 litros por segundo, en función de la demanda. Tras las obras podría llegar "a los 5.000 si fuese necesario", aseguran desde el organismo regional.

Para ello se ampliarán las instalaciones con una nueva línea para aumentar la capacidad de tratamiento de agua y se construirá un nuevo depósito y un laboratorio central. La planta, levantada en 1982 por Confederación Hidrográfica, será modernizada con nueva tecnología.

Ya se han dado los primeros pasos para hacer realidad el proyecto, con el derribo de la antigua piscifactoría, ya que ese espacio se destinará a la ampliación. A esas obras, que incluyeron la demolición de las instalaciones y el relleno de los terrenos para proteger la zona frente a posibles crecidas del río Nalón, se destinaron 1.194.270 euros.