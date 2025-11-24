El arte de cantar en Langreo: descubre aquí los finalistas del concurso de tonada

La Asociación Amigos de la Tonada “Mina la Trechora” ha hecho pública la lista de los 25 finalistas del X Concurso de Tonada “Ciudá de Llangreu”, tras la reunión con el jurado calificador, Avelino Fernández Corte. Los intérpretes seleccionados participarán en las dos finales previstas para los días 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2025, que se celebrarán en el Cine Felgueroso de Sama a las 19:00 horas.

En esta edición, y según lo estipulado en el artículo 8 de las bases, el número de finalistas con derecho a premio metálico se amplía excepcionalmente de 20 a 25 participantes, debido al elevado nivel y a la amplia representación de las categorías absolutas, especialmente la masculina.

Finalistas por categorías

En categoría absoluta masculina, han clasificado 14 cantantes. En concreto, participarán Valentín García Fernández, Sergio Menéndez Fernández, Ricardo Balmori Suero, Raúl Díaz García, Manuel Roza Llera, José García García, Javier Toral Fernández, Fernando Fernández Ardueño, Fernando García Nuño, Esteban Verdeja Martínez, Daniel Pérez García, César González Fernández, Aquilino Fernández González y Andrés Abad Guerra.

En el caso de la absoluta femenina, serán seis las finalistas: Piedad García Guerra, Maribel González Morán, María García Pérez "María Latores", Lorena Corripio López, Cristina Sánchez Sánchez y Alicia Villanueva Megido.

En la categoría aficionado masculino, competirán Antonio González González, Diego Pérez Sánchez y Juan Manuel Martín Caso, mientras que en la femenina aficionada, se batirán Maribel Fernández Fernández y Raquel Rodríguez.

Ajustes

Desde la organización se explicó que se han modificado, de acuerdo con el jurado, las bases para la final, todo ello debido al elevado número de intérpretes que acceden a la misma. "En lugar de tres tonadas libres, los finalistas deberán interpretar dos tonadas, sin repetir estilo, siendo una de ellas obligatoriamente con gaita", detallaron.

En lo que respecta a la categoría de aficionados, se mantienen los criterios establecidos inicialmente: dos tonadas libres, sin repetición de estilo, con una de ellas acompañada de gaita.