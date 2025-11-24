Cauce del Nalón homenajea al hispanista Yvan Lissorges por su última obra sobre Clarín

La Casa de la Buelga acogió el viernes un emotivo homenaje al hispanista Yvan Lissorgues con motivo de la presentación de su libro "Leopoldo Alas Clarín, un clásico contemporáneo", un estudio que confirma su condición de uno de los mayores especialistas en la obra del autor de La Regenta. Junto a Jean-François Botrel, Lissorgues ha marcado durante décadas la investigación clarinista, y a sus 94 años continúa plenamente activo.

El acto, organizado por la Asociación Cultural Cauce del Nalón, reunió a numerosos lectores y estudiosos. Abrió la sesión la presidenta de la entidad, Isabel Rivera, quien trazó un recorrido por la trayectoria de Clarín, especialmente por La Regenta, antes de dar paso a los intervinientes.

Asistentes al evento. / Cauce

El escritor Manuel Herrero ofreció una intervención tan amena como documentada sobre el Clarín periodista, guiado por las aportaciones de Lissorgues y por su propia experiencia como articulista de LA NUEVA ESPAÑA. Herrero subrayó la riqueza de la producción periodística del autor —no solo política, sino también costumbrista y paisajística—, una faceta a menudo eclipsada por su obra narrativa. Recordó, además, el impulso que supuso en Asturias el libro El caso Alas Clarín, de Ricardo Labra, para renovar el interés por el escritor ovetense.

El crítico teatral Roberto Corte centró su intervención en la relación entre Clarín y el naturalismo escénico. Partiendo del modelo de la cuarta pared desarrollado por André Antoine, explicó cómo esa separación simbólica del público permitió una dramaturgia novedosa que guarda paralelos con los procedimientos narrativos y analíticos que Clarín aplicó a sus personajes. También destacó las valiosas contribuciones de Lissorgues a la comprensión de la dimensión teatral y crítica del autor.

Imagen

Finalmente, Ricardo Labra analizó los numerosos trabajos del investigador francés, al que considera maestro y amigo. Subrayó la importancia de su monumental biografía de Leopoldo Alas, una obra de referencia imprescindible para cualquier lector o estudioso. Lissorgues, señaló, "ha sabido devolver una imagen integral de Clarín: no solo el novelista consagrado, sino también el pensador asistemático y uno de los grandes intelectuales europeos de su tiempo".

La Casa de la Buelga, de la mano de la Asociación Cultural Cauce del Nalón, se consolida así como uno de los principales centros clarinistas de Asturias. No solo por su vínculo sentimental con el escritor, pues en El Entrego se casó Clarín con Onofre García-Argüelles, sino también por albergar uno de los espacios más destacados de la Extensión Universitaria de la Universidad de Oviedo, institución de la que el propio Leopoldo Alas fue fundador.