El Entrego calienta el puchero de les cebolles rellenes: Enedina Suárez pregona el viernes la celebración

Los hosteleros de El Entrego y alrededores ya calientan el puchero para cocinar a fuego muy lento uno de los platos estrella de la gastronomía asturiana, las cebollas rellenas, que tienen su cuna en esta localidad de San Martín del Rey Aurelio con la celebración de la fiesta gastronómica de Les Cebolles Rellenes, declarada de Interés Turístico Regional por el Principado de Asturias. Los festejos se celebrarán del 28 de noviembre al 1 de diciembre en una veintena de bares, sidrerías y restaurantes de la localidad y alrededores.

Sobre la mesa, un menú tradicional con mucha solera compuesto por las clásicas cebollas rellenas de bonito o carne, ración de callos y casadielles, regado con sidra o vino, a un precio medio de 33 euros.

Pregón y premio

Las jornadas gastronómicas contarán con una programación cultural y festiva paralela, a cargo de la Asociación de Festejos L’ Entregu, en colaboración con el Ayuntamiento de San Martín. Entre los actos destaca el pregón, que este año correrá a cargo de Enedina Suárez Laviana, coordinadora de las bibliotecas públicas del concejo. Será el viernes 28, a las 17.30 horas en el teatro municipal de El Entrego. Tras el pregón, se entregará el galardón Cebolla de Oro al Coro San Andrés Sergio Domingo, que actuará al cierre del acto.

Ese mismo día se proyectará del largometraje ‘Tres hombres no pueden ocultarse bajo la tapa de un puchero’, de Sergio Montero y Asur Fuente. También habrá actuación de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, en la plaza de la iglesia, y verbena con las actuaciones de Jorge Martínez DJ y Sopi DJ.

Festival de la canción y folklore

El sábado, a partir de las 12.30 horas, en el parque de La Laguna, se celebrará la trigésimo tercera edición del Festival de la Canción y el Folclore, con las actuaciones de Juan José Martínez, Piedad García y Virgilio Pato, el monologuista Marcelino Díaz y la pareja de gaita y tambor, Ramón García y Eliseo Canga. La cita está organizada por la Asociación de la Canción y el Folclore del Valle del Nalón.

Por la tarde, tendrá lugar el concurso de Cebolles Rellenes en dos categorías: profesionales y amateur, y por la noche, segunda gran verbena con "Dúo Sensación" y Diazz DJ,

En la programación del sábado, destaca también el 28 Festival Folclórico del grupo etnográfico y baile "L’ Esperteyu", que se celebrará a las 19.00 horas en el teatro de El Entrego. La cita contará con las actuaciones de los anfitriones y del grupo folclórico "La Trébede", de Valladolidad. Antes de subirse al escenario, las dos formaciones harán un pasacalles por El Entrego.

Para la concejala de Turismo, Cintia Ordóñez, las fiestas gastronómicas de Les Cebolles, "son un referente de la cocina asturiana por su tradición, artesanía y singularidad en la oferta culinaria de la región. Tienen identidad propia, son muy populares y perfectamente reconocidas en el ámbito gastronómico".

La excelencia de estos platos gastronómica, añadió la edil, "reside en las manos expertas de los hosteleros que han sabido legar generación tras generación la elaboración cuidada de un plato que requiere de esmero y dedicación para que triunfe en la mesa con toda su grandeza".