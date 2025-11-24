Fernando Hernández, portavoz del Partido Popular de Mieres: "A Mieres no le faltan recursos, le falta gestión y sentido común"

El Partido Popular de Mieres afea la gestión del gobierno municipal y critica duramente la presión fiscal a la que somete a los ciudadanos mierenses. El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Fernando Hernández, insiste en la idea de "no recaudar por recaudar" y, en su lugar, "dejar respirar a la gente". "El problema no es de dinero, sino de eficiencia", avisa.

El PP de Mieres ha presentado una batería de propuestas para rebajar la presión fiscal. ¿Por qué ahora?

Porque las cifras mandan. Mieres tiene una de las fiscalidades más altas de Asturias y, sin embargo, mantiene año tras año un superávit de entre 3 y 4 millones de euros. Si el Ayuntamiento presume de buena salud financiera, es lógico devolver ese esfuerzo a los vecinos. No se trata de gastar más, sino de gestionar mejor.

El Equipo de Gobierno defiende que, según el Instituto de Estudios Económicos, los mierenses pagan menos impuestos por habitante que la media asturiana. ¿Qué opina?

Ese argumento es engañoso y partidista. Dividir la recaudación total entre habitantes no refleja la presión fiscal real, porque no mide el esfuerzo de cada familia, ni el tipo de gravamen aplicado. Un municipio puede parecer que "paga poco" por tener poca población, recibir más transferencias (por recaudar mucho por IRPF por ejemplo) o una estructura envejecida, pero la realidad es que Mieres aplica uno de los tipos de IBI más altos de Asturias. El propio IEE nos sitúa como el segundo municipio del Principado menos competitivo fiscalmente, solo por delante de Corvera. Los datos son objetivos, reales y contrastables: pagamos un 36% más que la media asturiana según el IEE. Decir que los vecinos solo pagan 390€/habitante no refleja lo que realmente pagan las familias. ¿O acaso los menores de 18 años pagan IBI? Usar un dato parcial es demagogia y populismo barato tal y como hace el Equipo de Gobierno.

¿Qué proponen ustedes para corregir esa situación?

Proponemos una bajada del IBI y bonificaciones. En total, reducir la recaudación un millón de euros, algo perfectamente asumible si cada año hay un superávit de tres o cuatro millones. No se pone en riesgo ningún servicio. Esto son números reales, no populismo. Es rigor matemático, solvencia y ajustar las cuentas a lo que debe ser.

Entonces, ¿no es un problema de ingresos, sino de gestión?

Exactamente. Mieres no tiene problema de dinero, sino de eficiencia. Tenemos unas cuentas que podrían mejorar la vida de la gente, pero se gestionan mal. El Equipo de Gobierno solo sabe recaudar, abrir las calles tres veces para la misma obra y mantener una filosofía económica de hace 30 años. Hace falta menos ideología y más eficacia; recaudar menos y gestionar mejor. El mantra de que llevan con las tasas congeladas ya no convence: mientras no suben, tampoco bajan. Pero el IBI sí subió con el catastrazo que el Ayuntamiento pidió en 2014, aunque sigan echando la culpa a Rajoy casi 12 años después, fue el Alcalde quien pidió esta revisión. Llevan siendo socios del gobierno nacional durante siete años y no han querido cambiar nada. Debe de ser que no se vive tan mal con las políticas que implantaron otros. Curioso, ¿verdad?

¿Qué consecuencias tiene mantener esta fiscalidad alta?

Tan graves como que familias mierenses se marchen. Mieres pierde población y economía local. Pagamos un 36% más que la media asturiana y eso se nota. Aquí se cierran negocios mientras en otros concejos se abren. Y lo más triste es que el dinero recaudado no se traduce en mejores servicios. Puede que este año hayamos tenido un pequeño repunte demográfico, pero es un espejismo en el desierto demográfico que padecemos. Celebrar ese dato es como felicitarse por no empeorar tanto como se esperaba.

¿Cuál es el mensaje que quiere trasladar a los mierenses?

Que no hace falta pagar más para vivir mejor. Lo que hace falta es que el Ayuntamiento gestione con rigor y eficiencia. Con los remanentes que tenemos podemos bajar el IBI, ayudar a las familias y atraer población sin recortar servicios. Mieres necesita un cambio profundo: una administración que piense en optimizar recursos, no en aumentar la recaudación como si fuera su único objetivo existencial. Cuando un municipio gestiona bien, la economía crece, las familias se quedan y el futuro mejora. Pero claro, para eso hace falta voluntad política, no solo eslóganes.

En resumen, ¿qué propone el PP de Mieres?

Una fiscalidad más justa, una administración más eficiente y un modelo de gestión moderna. No queremos un Ayuntamiento que ahorre a costa de los vecinos, sino uno que invierta bien lo que ya tiene. Es hora de pasar del "recaudar por recaudar" al "gestionar para mejorar". No hay mejor política social que dejar respirar a la gente. Y si el Equipo de Gobierno sigue sin entenderlo, quizá sea porque están demasiado cómodos recaudando para escuchar a quienes pagan.