El Nalón une fuerzas contra la violencia digital

"Desinstala la violencia. ¡Denuncia!". Ese es el lema con el que las cinco concejalías de Igualdad del Valle del Nalón presentaron el pasado viernes en Sotrondio su campaña conjunta para este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De este modo, se pone el foco en la violencia digital, una forma de agresión que a menudo pasa desapercibida y que, como cualquier otra, también genera víctimas y afecta especialmente a muchas mujeres. Los cinco ayuntamientos del Nalón se comprometen a continuar peleando por su erradicación y a promover un uso seguro de la tecnología.

En el marco de las actividades del 25N, esta es la programación completa pensada por Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso, disponible asimismo en la siguiente página web: www.mujeresnalon.es.

Langreo. El jueves se proyectará "Miss Carbón" en el Teatro José León Delestal, a las 20.00 horas. El martes se celebrará un pleno extraordinario en el Ayuntamiento, en el que se leerá la moción aprobada por los cinco concejos del Valle del Nalón. Intervendrá el grupo Pandereteros D’Anguañu. Después, se acudirá al Bosque de las Mujeres, donde se plantará un texu. Además, se instalará un punto violeta presencial en las inmediaciones del Ayuntamiento, operativo entre las 11.00 y las 13.00 horas. Langreo también estará presente en la manifestación de Avilés, para la que ha habilitado un servicio gratuito de autobuses.

Las actividades se alargarán hasta diciembre, cuando el día 13 se representará la obra "Que mujer prodigio soy", en el Teatro José León Delestal, a las 20.15 horas. Por otro lado, se pintará un mural en conmemoración de mujeres relevantes de la historia de Langreo que se ubicará en la Plaza Conde Sizzo, en La Felguera. Esta acción se desarrollará junto con la plataforma 8M Llangréu.

San Martín del Rey Aurelio. Hoy se presentará el libro "Hijas del miedo", en la Biblioteca de El Entrego, a las 18.00 horas. El martes se celebrará una gymcana contra la violencia de género que tendrá lugar entre las 12.00 horas y las 14.00 en la Plaza del Ayuntamiento. Este día, además, el alumnado de 1º de Bachillerato realizará un taller audiovisual. Por otro lado, se seguirán celebrando en San Martín los conciertos del ciclo "Con Voz de Mujer". En concreto, el último será en el Bar El Coto, en El Entrego, el viernes entre las 20.30 horas y las 21.30. También tendrá lugar una campaña con el comercio local para contribuir a sensibilizar a la población sobre la violencia de género, que se desarrollará entre el día 25 y el 5 de diciembre. El día 1 de diciembre se celebrará un Encuentro Cultural en el Aula Onofre Rojo, entre las 8.00 y las 14.00 horas. También, las primeras Jornadas sobre Clara Campoamor "Casi 100 años del voto femenino", a las 18.00 horas en la Casa Encuentros de las Mujeres. Finalmente, el 13 de diciembre habrá teatro: se representará la obra "Yo la quería", a las 20.00 horas.

El Nalón une fuerzas contra la violencia digital

Laviana. El día 25 habrá un acto conmemorativo: se celebrará un pleno extraordinario y se aprobará la moción elaborada conjuntamente por los Ayuntamientos del Valle del Nalón. Laviana estará presente en la manifestación del 25N de Avilés: para la asistencia a la misma se ha habilitado un autobús que partirá hacia allí a las 19.00 horas. El jueves se celebrará el taller para mujeres "El buen manejo de las nuevas tecnologías y las redes como prevención de la violencia de género", que se efectuará en el CIDAN, de 10.30 horas a 12.30. El sábado se presentará el corto "Custodia compartida" y el videoclip de Los Kordinaos "Dueño del miedo". Habrá además una mesa redonda con personal sanitario del Hospital Valle del Nalón y un debate sobre violencia vicaria. Todo ello será en el CIDAN. El día 4 se celebrará el taller "Sabes qué son las fake news o noticias falsas y cómo contrastarlas???", en el Telecentro entre las 16.00 y las 19.00 horas. Se repetirá el 11 de diciembre. Antes, el día 10, tendrá lugar el taller familiar "Los espacios digitales como elementos de socialización y construcción de identidad de niños, niñas y adolescentes". Por otra parte, en los Centros de Educación Secundaria del Concejo se llevará a cabo una gymkana contra la violencia de género.

Sobrescobio. En el centro social de Soto de Agues tiene lugar un ciclo de cine de género al que suceden diferentes debates entre los asistentes. "Un amor" o "Te doy mis ojos" son algunas de las películas que se han proyectado. Por otra parte, el día 28 de noviembre, viernes, en el mismo lugar, se llevará a cabo un paseo musical por la historia de la mujer ligada al trabajo, a través de la puesta en escena de "Las mujeres facturan", una representación cargada de mensaje en la que no faltará el sentido del humor.

Caso. Mañana, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Caso celebrará una concentración en la que tomarán parte vecinos, vecinas y el alumnado del Truébanu. Estará acompañada de un acto simbólico destinado al apoyo a las víctimas y el rechazo del concejo a la violencia machista en todas sus formas, incluida la que ocurre en el entorno digital. El día 30 de noviembre, domingo, se representará la obra "Voces", de la compañía Luz de Gas Teatro, sobre la experiencia de las mujeres, la importancia de escuchas y la necesidad de construir comunidades seguras, solidarias y libres de violencia. Será en el Centro de Interpretación del Campu, a las 12.30 horas.