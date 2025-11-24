La nieve, atractivo para imprudentes al volante: Las carreras ilegales se extienden a Fuentes de Invierno y San Isidro

Con la llegada de las primeras nevadas a las estaciones de esquí asturianas se acercan no solo deportistas sino conductores imprudentes que realizan peligrosas maniobras sobre la nieve y el hielo que cubre los aparcamientos de los complejos invernales. Los vecinos del Branillín, la urbanización de Valgrande-Pajares, en Lena, han denunciado la celebración de carreras ilegales en la zona. Lo mismo han hecho desde la Asociación de Vecinos de La Raya, en Aller. "Cuando llega la nieve suben conductores a hacer tonterías no solo en Pajares sino también en los aparcamientos de Fuentes de Invierno y San Isidro", explican propietarios de apartamentos en la zona.

Los vecinos de La Raya han detectado "la proliferación de maniobras peligrosas y carreras ilegales en la localidad durante los episodios de nevadas recientes". La Asociación advierte de "un grave riesgo para la seguridad ciudadana y una alteración de la convivencia en la zona".

En los últimos días, los vecinos han constatado "la presencia de diversos vehículos realizando conducción temeraria en el núcleo urbano y en el parking de acceso, incluyendo derrapes, aceleraciones bruscas y carreras ilegales". Estos comportamientos "no solo suponen un riesgo grave en un entorno donde las condiciones meteorológicas adversas dificultan el tránsito peatonal y vehicular, sino que también ponen en peligro a quienes residen en la zona, deteriorando y alterando la convivencia".

Una vecina en peligro

Entre los incidentes de los últimos días, que la asociación dice tener documentados fehacientemente, "se incluye el casi atropello de una vecina". La Asociación advierte a esos conductores imprudentes de que ha recopilado "imágenes y matrículas de los vehículos implicados y ha puesto los hechos en conocimiento de las autoridades competentes".

La Asociación hace un llamamiento formal "para que se investiguen los incidentes y se adopten las medidas oportunas".

El comunicado concluye con una llamada "a la responsabilidad y al respeto del entorno" por parte de los conductores, recordando que "la seguridad de toda la comunidad depende de un comportamiento responsable y prudente en la conducción, especialmente bajo condiciones de nieve".

La primera denuncia llegó desde el Brañillín, donde la noche del pasado viernes se grabó un vídeo en el que se aprecia la conducción temeraria de dos pilotos que en medio de la nieve apuran la frenada, derrapan y salen de nuevo a gran velocidad.

Colaboración ciudadana

El Centro Operativo de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil de Asturias recibió una llamada a la una y media de la madrugada del pasado sábado en la que un vecino alertaba de varios vehículos circulando de manera temeraria en la localidad allerana de La Raya. Hasta el lugar se trasladó una patrulla de la Guardia Civil de Mieres que identificó y denunció a varias personas por conducción temeraria. La Benemérita apela a la colaboración ciudadana y pide a la población que si presencia este tipo de conductas que atentan contra la seguridad vial y contra la de los vecinos, lo ponga en conocimiento del cuerpo a través del teléfono 062 para así iniciar una investigación con el fin de solucionar el problema.