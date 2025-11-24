La "seta de la risa", minihongos camuflados en una hoja y 270 variedades más en la muestra micológica de Langreo: "Esto es un mundo"

Faltó la "seta asesina" –la Amanita phalloides, conocida también como el "hongo de la muerte", ya que causa intoxicaciones graves e incluso fallecimientos– porque "este año no la encontramos en las salidas que hicimos al monte", pero estaba el resto de la banda. Y con algunas nuevas incorporaciones. Minihongos camuflados en una hoja, otros perfectamente imbricados en una cuerda de cáñamo, la "seta de la risa"... así hasta un total de 270 ejemplares que despertaron la curiosidad de las personas que a lo largo del fin de semana se acercaron a la exposición micológica organizada por la asociación Geotropa en el parque Dolores F. Duro de La Felguera.

Eugenio Vallina, Fernando Agulla y Paco Alarcón. / M. Á. G.

Fue el caso del langreano José Marcos, que acudió acompañado de su nieta Inés Marcos, de 12 años. "Me gustan mucho y suelo hacer salidas al monte con mi abuelo para buscar setas", explicó. También acudieron visitantes llegados desde otros puntos de la región, como los ovetenses Lorena Villamil y Roger Bosch, llegados desde Limanes. "El mundo de las setas es muy interesante. Es una afición gracias a la cual te paseas por el monte, que siempre está bien. Y, luego, a nivel de conocimiento del ecosistema, es muy importante el papel de los hongos, que a veces son los grandes desconocidos, menos vistosos que otras cosas", señaló Villamil, que añadió con humor: "Además se comen. Es una afición muy sabrosa".

José Félix García. / M. Á. G.

Eugenio Vallina, Fernando Agulla y Paco Alarcón, llegados desde Gijón, tampoco perdieron detalle de las variedades de setas expuestas. "Somos montañeros y las setas nos gustan. Hay que saber cogerlas, no es un tema con el que se pueda andar jugando", indicó Vallina.

Entre las mesas de la muestra deambulaba, junto a otros integrantes de Geotropa, el presidente de la asociación, José Félix García, atendiendo las dudas de los visitantes. "Nos ha quedado una exposición muy llamativa. Estéticamente llama mucho la atención a la gente porque hemos contado con la ayuda de un profesional escaparatista", indicó García, que añadió que "además de eso, también tuvimos la suerte de que empezó a llover esta semana y cogimos bastantes ejemplares que están en unas condiciones óptimas para poder verlos. Y, con este frío, se mantienen fenomenales".

El experto pasó revista a algunos de los ejemplares más llamativos de la muestra, como las diminutas Marasmius epiphyllus, que nacen en la hojarasca, o la Mycena pseudocorticola, que se ve en el musgo. También aludió al Gymnopilus spectabilis, "la llamada ‘seta de la risa’ en China y que tiene algo de toxicidad". "Y tenemos un ejemplar que no se ve frecuentemente. De los que estábamos aquí nadie lo había visto. Se trata del Melanotus horizontalis, que aparece en simbiosis con un solo tipo de cáñamo, como pegado a una cuerda".

Ir al monte

García animó a las personas que les guste el mundo de las setas a ir a buscarlas al monte y "ser micólogos, no solo micófagos". "Antes de iniciarme en este mundo yo era montañero. Estaba todo el día por el monte y nunca vi una seta. Vas andando y nada más que ves paisaje, montaña; tiras para adelante y no te fijas en nada. Y lo cierto es que te estás perdiendo cientos de setas que son todo un mundo", concluyó.