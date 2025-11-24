Solidaridad por la salud mental en Mieres: El grupo de Teatro del centro de mayores actuará en beneficio de Afesa

La Casa de la Cultura de Mieres acogerá el próximo jueves 11 de diciembre, a las 19:00 horas, una representación teatral solidaria a favor de AFESA Caudal, la asociación de familiares y personas con enfermedad mental. La obra, titulada "¿Al cielo… o al infierno?", será puesta en escena por el grupo de teatro "Recitadores", perteneciente al Centro Social de Personas Mayores de Mieres, que vuelve a subirse a las tablas con una propuesta humorística y cercana, pensada para todos los públicos.

El evento tiene un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación se destinará íntegramente a apoyar las actividades y programas de AFESA Caudal. Las entradas, con un precio simbólico de 5 euros, podrán adquirirse el mismo día en la taquilla de la Casa de la Cultura o en la propia sede de AFESA en horario de tarde.

Desde Afesa Caudal se ha agradecido la "buena y desinteresada disposición" del grupo teatral del Centro de Mayores de Mieres:. "Es un ejemplo de colaboración entre el tejido social del municipio, y que ejmplifica lo que es trabajar en red". "Cuando comenzamos a hablar sobre la posiblidad de llevar a cabo la represnetación, desde el grupo de teatro pusieron todas las facilidades el mundo", señalaron desde Afesa.

Además, la asociación por la salud mental, ha querido invitar a la población a acudir al evento. "Más allá de la recaudación, que para nosotros es muy importante, estamos seguros que quienes vengan a la obra disfrutarán de una tarde divertida y amena", señalaron. "Es un buen plan para una tarde de diciembre", agregaron las fuentes.