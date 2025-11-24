Turón encuentra el "pote perfecto": El restaurante Michem (de Villabona) vence en el emblemático concurso culinario

Asturias ya conoce cual es su mejor pote. El restaurante "Michem", de Villabona, se ha alzado con el primer premio del concurso organizado al albor de las XXXIV edición de las Jornadas Gastronómicas del Pote de Turón. La elaboración de este establecimiento ha conseguido conquistar al jurado, que cató casi una veintena de platos finalistas. El podio lo completaron "La Cantina de Villalegre" (Avilés) y "Casa Repinaldo" (Candás), mientras que el mejor pote del valle de Turón se come en La Caleyuca (Urbiés).

En primer término, Iván Villar, de El Dólar (Oviedo) y Carolina Santiago, de La Caleyuca (Urbiés), durante el cocinado. / LNE

Enfrentarse en un concurso a un plato tan tradicional y clásico como puede ser una fabada o un pote no es tarea fácil. Son texturas y sabores conocidos y reconocibles por todo el mundo, lo que hace que descolgarse de esa tradición culinaria pueda ser considerado sacrilegio. Y con esa dificultad añadida de ser un plato tan conocido, los 19 establecimientos participantes en esta final, celebrada en el Colegio Vega de Guceo de Turón, pasaron por los fogones para terminar sus platos y presentárselos al tribunal.

Catas

Un jurado que estuvo compuesto por Román Gutiez, Ana Fe Fernández, Juan Luis González, Pablo Ramos, Marcos Cienfuegos, Segundo Riesco y David Fernández-Prada. Tampoco ellos tuvieron una labor sencilla, ya que debieron enfrentarse a muchas elaboraciones, todas ellas diferentes, con matices que fueron los que realmente marcaron la diferencia.

El jurado del concurso, durante la cata de las elaboraciones finalistas. / LNE

Uno de esos miembros del jurado fue Marcos Cienfuegos, chef de la experiencia gastronómica Bocamina. A su juicio, elaborar el pote perfecto tiene varias claves. "La base fundamental es partir de unos buenos ingredientes y, especialmente, de un buen compango". A partir de ahí, el cocinero apunta a la necesidad de que todos los ingredientes tengan la cocción correcta: "a cada uno ha de aplicárseles sus tiempos y su forma de cocción, la berza tiene que estar en su punto correcto, igual que lo tiene que estar la patata y el compango". También hizo referencia a si el pote lleva o no faba."Para mí gusto, tiene que llevar una faba de buena calidad, pero no es imprescindible", apunta.

El plato ganador del mejor pote. / LNE

En esa mesa de catadores, que comenzaron su labor en torno a las 17.00 horas, estaba también Segundo Riesco, jefe del área de Hostelería del IES Valle de Aller. "El pote perfecto tiene que tener un equilibrio entre todos sus ingredientes", señala el docente. Para Riesco, "son muy importantes las proporciones, que estén bien proporcionada la berzsza y la patata, y si se pone faba, que sea testimonial, que el plato no se convierta en una fabada con berzas". Y sobre el aspecto, el jefe de Hostelería del IES Valle de Aller, lo tiene claro: "es un plato tiene grasa, porque lleva compango, pero no tener un aspecto grasiento con una capa que tengas que retirar".

José María Ramos, de "Michem", recibe el premio de manos de Pedro López, de embutidos Vallina. / LNE

Fallo

Después de la cata llegaba el momento de deliberar, y dar a conocer el fallo. Se trasladaba la fiesta entonces al pozo San José, cedido por Hunosa para la ocasión. Y allí, tras una votación muy ajustada, se anunciaba el nombre del ganador: el restaurante "Michem" de Villabona. El resto de premiados fueron "La Cantina de Villalegre" y "Casa Repinaldo", y el mejor pote del valle de Turón se lo llevó "La Caleyuca".

Tras el concurso, las jornadas gastronómicas del pote de Turón arrancarán el próximo viernes y se extenderán hasta el 8 de diciembre.