Bayer quiere hacer viral (y de paso educar) la descarbonización de su planta de Langreo

No hay mejor forma de llegar a los jóvenes que a través de vídeos virales, de influencers de las redes sociales. Es lo que quiere utilizar Bayer para educar a los chavales y concienciarlos en la necesidad de luchar contra el cambio climático. La compañía farmacéutica ha puesto en marcha la séptima edición de su concurso de monólogos "Cuestión de Ciencia" y en Langreo, donde está uno de los buques insignia de la empresa, con la planta en la que se fabrica el ácido acetilsalicílico para las aspirinas de todo el mundo, quieren hacerlo a través de la descarbonización de la fábrica, un ambicioso proyecto que estará culminado en junio del próximo año. Ese es el tema, la descarbonización, que 250 estudiantes asturianos deberán abordar en sus monólogos para participar en el concurso. "Cuestión de ciencia" tiene este año como novedad esa "viralidad". Los monólogos deben presentarse en formato vídeo y con un claro destino, las redes sociales.

La bióloga Elena González durante su monólogo / D. O.

Más de 250 participantes en Asturias

Más de 250 alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de toda Asturias participaron este lunes en la presentación del programa en el Teatro José León Delestal, en La Felguera. "Cuestión de ciencia", promovido por Bayer, cuenta con la colaboración del colectivo "Big Van Ciencia", un grupo de jóvenes científicos que buscan divulgar su disciplina entre los más jóvenes acercándose a su lenguaje. Un ejemplo, la bióloga Elena González, explicó a los asistentes cómo se pueden utilizar el pis y la caca de los astronautas para generar agua, oxígeno y metano que faciliten el viaje a Marte. "Poca importancia le damos a la gravedad cuando estamos cagando", afirmó la científica para luego desarrollar toda una teoría sobre la reutilización de residuos biológicos en el espacio. "De los astronautas, como del cerdo, se aprovechan hasta los andares", resumió. Por el camino habló de la Estación Espacial Internacional, de la reacción de Sabatier, que permite generar agua y metano a partir de la orina, o de las reacciones químicas que se producen "cuando metes gominolas o galletas oreo en la freidora de aire".

El proceso evolutivo

En ese empeño por educar a los estudiantes en el ámbito científico de la manera más sencilla posible, Oriol Marimón, director de "Proyectos de Big Van Ciencia", bromeó, hizo el mono y emitió gruñidos para explicarles la teoría de la evolución de la especia humana y que "comunicarnos y cooperar es fundamental en el proceso evolutivo", Incluso les enseñó a hacer fuego con un par de trozos de madera y una cuerda.

Asistentes a la presentación de "Cuestión de Ciencia" en Langreo / D. O.

La cita de este lunes la inauguró el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, que animó a los estudiantes "a aprender con ilusión y a disfrutar de aquello que más les gusta". Posteriormente, Virginia Chomón, responsable de Sostenibilidad y Técnica de Seguridad, Salud y Medio ambiente en la planta de Bayer en La Felguera , ha señalado que con "Cuestión de Ciencia", la compañía busca "despertar el interés de los jóvenes por la ciencia para poder prosperar como sociedad. Que los estudiantes exploren estas soluciones desde hoy, con curiosidad científica y pensamiento crítico, es esencial para que nuestra comunidad avance en una transición justa".

Ya más serio, Oriol Marimón, explicó que desde "Big Van Ciencia", en colaboración con Bayer, “apostamos y apostaremos por despertar el interés por la ciencia en los jóvenes. Creemos que es importante mostrar de manera creativa ciencia real que se está desarrollando a día de hoy, y cómo todos estos proyectos científicos enfrentan los retos del futuro”.

También se aprovechó el encuentro en La Felguera para presentar la primera traducción del mundo de la tabla periódica a una lengua de signos, un proyecto que ya había sido presentado en el IES de Turón y que es fruto del trabajo de Aránzazu Valdés González y Javier Martín Antón, ambos del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo.

Los chavales tendrán ahora hasta el 31 de enero para, con la ayuda de sus profesores, elaborar esos vídeos y presentarlos al concurso. El premio, 3.500 euros para el ganador y 7.000 euros en material para su centro educativo.