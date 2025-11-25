Carreras ilegales en la nieve: la Guardia Civil denunció a trece conductores en la carretera de San Isidro en la madrugada del sábado (por estas infracciones)

La noche del viernes y la madrugada del sábado, con las primeras nieves, la carretera del puerto de San Isidro, la que da acceso a la estación de esquí de Fuentes de Invierno, en el concejo de Aller, se convirtió casi en un circuito de carreras, lo que requirió la intervención de la Guardia Civil. Entre las diez y media de la noche y la una de la madrugada, los agentes de la Benemérita denunciaron a un total de 13 conductores en el tramo entre Felechosa y el aparcamiento de Fuentes de Invierno.

Las denuncias fueron por cuestiones distintas pero todas relacionadas con supuestas carreras ilegales y por conducción peligrosa y de alto riesgo.

Los agentes detectaron vehículos sin ITV o con las placas de matrícula alteradas para no poder ser leídas por las cámaras de tráfico. También se interpuso una denuncia a un conductor que circulaba con escape libre y a otro por “realizar modificaciones importantes en el vehículo”. “Todo está relacionado con lo mismo”, apuntan fuentes del Instituto Armado, en referencia a las denuncias de la Asociación de Vecinos de La Raya, en el alto de San Isidro, por carreras ilegales sobre la nieve.

Colaboración ciudadana

Las mismas fuentes de la Guardia Civil aseguran que es la primera vez que tienen constancia de una situación similar en los últimos años “y si la ha habido no fue denunciada” por lo que apelan a la colaboración ciudadana e instan a quien vea este tipo de situaciones a ponerlo en conocimiento del cuerpo a través del teléfono 062.

La primera voz de alarma la dieron los vecinos de la otra estación de esquí, la de Valgrande-Pajares, en Lena. La noche del viernes detectaron la presencia de al menos dos vehículos que circulaban a gran velocidad y haciendo derrapes en la nieve del aparcamiento de la urbanización del Brañillín. La Guardia Civil no ha recibido denuncias de esta zona.

Sí que llamaron a las autoridades desde La Raya, en San Isidro. Esa misma noche del viernes una llamada alertaba a la Guardia Civil de lo que estaba ocurriendo en la carretera de acceso a la estación. La Asociación de Vecinos de La Raya emitió un comunicado en el que denuncian "La proliferación de maniobras peligrosas y carreras ilegales en la localidad durante los episodios de nevadas recientes". La Asociación advierte de "un grave riesgo para la seguridad ciudadana y una alteración de la convivencia en la zona".

Estos comportamientos "no solo suponen un riesgo grave en un entorno donde las condiciones meteorológicas adversas dificultan el tránsito peatonal y vehicular, sino que también ponen en peligro a quienes residen en la zona, deteriorando y alterando la convivencia".