El estudio de impacto ambiental de Fuentes de Invierno (que permitirá nuevas instalaciones y nieve artificial) estará aprobado "en unas semanas", asegura el Principado

La temporada de esquí no comenzará este jueves, 27 de noviembre, como estaba previsto. La ausencia de nieve impide que las estaciones asturianas, Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno, en Aller, puedan abrir sus pistas. Lo que no impide es el debate político en torno a las instalaciones de deportes de invierno.

La cuestión llegó de nuevo este martes a la comisión de Cultura, Política Llingüística y Deportes del Principado, y la consejera, Vanesa Gutiérrez llegó a afirmar que las dos estaciones de esquí asturianas tendrán "mejoras históricas a corto y medio plazo".

Esas mejoras pasan en el caso de Fuentes de Invierno por la ansiada electrificación y la eliminación de los generadores de gasoil, la instalación de servicios higiénicos adecuados en la estación, la apertura de una cafetería en la zona media del complejo o la esperada instalación de un sistema de nieve artificial.

Electrificación

Al margen de la electrificación, pendiente de los trámites entre Iberdrola y la Diputación de León, el resto de actuaciones no se pueden llevar a cabo con la normativa vigente. Así, Gutiérrez anunció que "en las próximas semanas" se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el "proyecto de aprovechamiento integral y sostenible del dominio esquiable de Fuentes de Invierno y el estudio de impacto ambiental". Se abrirá entonces un periodo de alegaciones y cuando concluya se aprobará el nuevo estudio de impacto ambiental que ya permitirá el desarrollo integral de la zona. Fue la respuesta de Gutiérrez a una pregunta del diputado popular Pedro Rueda sobre las actuaciones previstas en Fuentes.

Valgrande-Pajares

Respecto a Valgrande-Pajares, la Consejera destacó "el revulsivo" que supuso la primera fase de las obras de mejora de la estación, "con una inversión histórica" de 10 millones de euros que propició la instalación de una telecabina. Ahora, aseguró Gutiérrez, "estamos con la segunda fase de esas inversiones históricas, un proyecto que promueve este Gobierno y que se va a ejecutar".

Javier Jové, diputado de Vox, "flipó" con las afirmaciones de la Consejera y aseguró que en Valgrande-Pajares "hasta los concesionarios (cafeterías, alquiler de equipos y escuela de esquí) están sopesando renunciar a los contratos porque no les compensa económicamente". Gutiérrez calificó de "bulo" las denuncias de Jové.