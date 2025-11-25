Frente al pozo Fondón, con gaitas y con linternas simulando lámparas mineras: así será la concentración de apoyo en Langreo a la Brigada Minera

Ya hay fecha para la concentración de apoyo a la Brigada de Salvamento Minero por el conflicto que los integrantes del centenario equipo de rescate mantiene con Hunosa. Será este viernes 28 de noviembre, a las 18.00 horas, frente a las instalaciones del pozo Fondón (Langreo), en donde el equipo tiene su base de operaciones. La semana pasada, los 19 integrantes de la Brigada presentaron su renuncia ante los incumplimientos y las "miles de horas extraordinarias" sin abonar.

Julio García Terente, alcalde de barrio de Pénjamo, es el impulsor de la protesta. "Ya he recibido el permiso de la Delegación del Gobierno y se están a empezando a publicitar la convocatoria con la colocación de carteles", señaló. En esos carteles, con la imagen de un trabajador del carbón de fondo y con el lema "Ningún minero se queda dentro: salvar a la Brigada; dignidad salarial y respeto", se aclara que no están permitidas banderas ni símbolos políticos.

En la concentración hablará Julio García y también se invitará a hacerlo a alguno de los brigadistas. Está prevista la asistencia de componentes de la banda "Gaiteros del Carbón", que interpretarán el "En el pozu María Luisa". "La idea es que la gente que acuda encienda las linternas de sus móviles para simular las lámparas mineras".

SOMA-FITAG-UGT y CC OO de Hunosa; partidos como IU, PP y Vox y la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Langreo -mediante un comunicado respaldado por todos los grupos representados en el Ayuntamiento (IU, PSOE, PP, Vox y concejales nos adscritos)- expresaron su apoyo a la Brigada Central de Salvamento Minero.

Hunosa

Hunosa, por su parte, señaló que considera "de máxima importancia" el servicio que presta la Brigada Central de Salvamento Minero, cuya plantilla está íntegramente formada por trabajadores de la compañía, y desmintió que exista cualquier voluntad de "desmantelar" el servicio.