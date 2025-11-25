El gobierno local de Langreo exige al Principado una solución para la escultura "Marea roja" tras su deterioro

El gobierno local de Langreo reclamará al Principado que "tome medidas" con la escultura "Marea roja", ubicada en las inmediaciones del pozo Fondón, en Sama y que días atrás se partió en dos como consecuencia de su avanzado estado de deterioro. El abandono que ha venido padeciendo en los últimos años motivó que pieza, obra del escultor albaceteño José Luis Sánchez e inaugurada en 1988, se resquebrajara. Ahora el Ayuntamiento reclama al Principado, "como propietario" se haga cargo de ella, restaurándola o retirándola.

Ninguno de los dos supuestos parece fácil, ya que se trata de una obra voluminosa, de cinco metros de altura y acero lacado de color rojo. Está emplazada en los terrenos que antiguamente ocupaban parte de los barracones de la colonia penitenciaria del cercano pozo Fondón, un campo de trabajo para "presos políticos", en los que los reos trabajaban para reducir sus penas, en beneficio de una empresa y para descargar al Estado de su mantenimiento en las cárceles. Pese a ello, "no hay constancia de que esté dedicada a ellos", indicó el gobierno local.

El edil langreano de Urbanismo, José Antonio Cases, señaló que la escultura "no es propiedad municipal, no nos consta. Hemos encargado a la oficina técnica un informe para trasladarlo al Principado y que vean la situación en la que se encuentra esta escultura para que tomen medidas". El Gobierno regional debe ser el que decida, según argumentó Cases, "lo que va a hacer con esta escultura, que es de su propiedad. O bien tendrá que restaurarla o bien retirarla, aunque yo no sé si tendrá posibilidad de restauración", dado su deterioro.

Cases detalló que la escultura se colocó cuando se puso en marcha el Corredor del Nalón, "como parte de las actuaciones del 1% cultural y, en principio, es titular quien licita la obra. No nos consta ninguna cesión o donación posterior al Ayuntamiento", si bien fue el Consistorio el que asumió una restauración de la pieza en 2007, aseguró el concejal langreano.

El autor de "Marea roja" es el artista manchego José Luis Sánchez, considerado uno de los renovadores de la escultura en España, por su aportación a la abstracción en la escultura y al uso de nuevos materiales. Fallecido en 2018, fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y tiene obra expuesta en museos como el Reina Sofía. Además, es autor de esculturas urbanas como el "Pórtico de La Mancha", en Albacete.

La pieza artística se inauguró en 1988 y fue restaurada en 2007, sin que desde entonces fuera sometida a ninguna nueva intervención. En la zona se habilitó un parque canino. El progresivo deterioro hizo que la oxidación y el mal estado general de la escultura se hicieran palpables e incluso se instaló una valla en su perímetro para evitar accidentes.

Abandono

Ante su mal estado, ciudadanos de Langreo alertaron a las administraciones del abandono de la pieza artística. También hubo críticas desde el ámbito político. El pasado mes de julio, el grupo municipal de Vox en Langreo denunció que la escultura estaba "completamente oxidada, deteriorada y vallada por riesgo para la seguridad, sin que nadie haga nada al respecto".