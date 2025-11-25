El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones

La temporada de esquí no se iniciará en Asturias en la fecha prevista. El Principado había fijado este jueves, 27 de noviembre, como el día para que empezasen a funcionar los remontes de las dos estaciones de esquí asturianas, Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno, en el concejo de Aller.

Aunque los esquiadores estuviesen ya con el equipo preparado al ver las cumbres nevadas, aún tendrán que esperar unos días, si no semanas, para poder practicar su deporte favorito. Las lluvias con las que arrancó la semana, con un lunes con muchas precipitaciones y aumento de las temperaturas, se han llevado esa nieve que se podía apreciar en la cordillera desde la zona central de Asturias. Así que la temporada no arrancará.

Tanto en Valgrande-Pajares como en Fuentes de Invierno mantenían la esperanza de poder cumplir con lo que fijaba el calendario de la temporada pero ya se sabe que cuando se habla de deportes al aire libre y en especial de esquí, manda la meteorología.

Las estaciones asturianas están, por desgracia, acostumbradas a poder funcionar, aunque sean solo algunos remontes y pistas, con poca nieve pero es que ni así. La situación actual hace imposible la apertura.

Cañones averiados en Pajares

En Valgrande-Pajares, donde los cañones de nieve artificial podrían salvar esa ausencia de precipitaciones tampoco servirían de nada. Por un lado, el sistema de innivación de la estación lenense está averiado pero además no se podría haber utilizado en las condiciones actuales.

Así las cosas, los esquiadores aún tendrán que esperar y la cosa no pinta bien. Las previsiones de los próximos días, al menos hasta la semana que viene, anuncian una alternancia de lluvia y nieve que no es suficiente para que el manto blanco cuaje y las máquinas se puedan poner a trabajar a acondicionar las pistas.

Precios congelados

Además de fijar las fechas de la temporada, del 28 de noviembre al 5 de abril de 2026, el Principado fija los precios de uso de los remontes. Cuando por fin arranque la temporada, las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares y de Fuentes de Invierno abrirán con los precios congelados por sexto año consecutivo. Estarán, un año más, "entre las instalaciones invernales más económicas de España", destaca el Principado.

El precio de los abonos conjuntos de temporada oscila entre los 35 euros de la categoría preinfantil hasta los 298 de adulto. Además, se han fijado descuentos si se adquieren hasta el día 21 de este mes.

Respecto a los forfaits por días, en Valgrande-Pajares, el precio es de 29 euros en temporada alta y de 23 en la baja. En Fuentes de Invierno, se queda en 27 y 21 euros, respectivamente. Se mantienen también los descuentos en los abonos de temporada para familias numerosas, deportistas federados, personas con discapacidad, edad infantil, carné joven y tarjeta deportiva de la Universidad de Oviedo.