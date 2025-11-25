Nuevo revés a la reforma del refugio de Brañagallones: el Principado modificará el proyecto para que la obra "tenga las garantías técnicas necesarias"

Tampoco irá de esta. Los temporales han empezado a llegar y las nieves a hacer acto de presencia en el Alto Nalón, lo que ya de mano impide que se ejecuten las obras de mejora pendientes en el refugio de montaña de Brañagallones, en Caso, en pleno Parque Natural de Redes. De todos modos, el Principado está modificando el proyecto de esa reforma integral de la instalación después de que la empresa adjudicataria del contrato, con un presupuesto de 677.430 euros, renunciase a la obra la pasada primavera.

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deportes, Vanesa Gutiérrez, explicó este martes en la Junta General del Principado, que el ejecutivo regional después de que la empresa mostrase su voluntad de no seguir adelante con el proyecto, encargó un estudio a una ingeniería externa para ver si las cuestiones técnicas que alegaba la compañía para su renuncia eran ciertas. Tras recibir el resultado de ese informe externo, el Principado, "ha dado instrucciones al equipo redactor del proyecto para que incluya cambios que permitan ejecutar la obra con las garantías técnicas necesarias". Una vez se disponga de ese proyecto revisado "se preguntará a la empresa adjudicataria si se adapta a sus peticiones". De no ser así, explicó la Gutiérrez, la obra se hará con medios propios, es decir, a cargo de la empresa pública Tragsa.

Gutiérrez insistió en la "voluntad expresa y firme" del Principado en que se van a llevar a cabo las obras, unas obras que se adjudicaron en diciembre del año pasado y que aún no han comenzado.

Generadores de gasoil en pleno parque de Redes

La cubierta del edificio está en muy malas condiciones y todo el complejo se alimenta de dos viejos generadores de gasoil que, además de gastar mucho, se estropean con frecuencia, y que "no tienen ningún sentido en pleno parque de Redes", como subrayó este martes Adrián Pumares, portavoz de Foro, que fue quien llevó de nuevo la cuestión a la Comisión de Cultura. Para solventar todas las deficiencias están proyectadas unas obras que suponen una reparación integral del tejado, impermeabilización y estructura soporte (rastreles), así como la mejora de ventilaciones, chimeneas y la instalación de ventanas oscilobatientes tipo "velux".

Pumares señaló que la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA) y el Gobierno asturiano tienen un convenio para la gestión de los refugios de montaña, pero "el Gobierno de Barbón no cumple con su parte, lo que condena al refugio de Brañagallones al cierre y al abandono". "Los años de retraso en la mejora del refugio de Brañagallones, justificados ahora en un embrollo burocrático, ponen en peligro uno de los mejores refugios de montaña de España".

"Refugio verde"

Uno de los objetivos del Principado, para el que se cuenta con financiación europea, es que el refugio sea "verde", que funcione con energías renovables: van a instalarse paneles solares que ayudarán a que el edificio se autoabastezca de energía, aunque sea parcialmente (está previsto contar además con un generador nuevo). También se trabajará en el sistema de aguas residuales del refugio.