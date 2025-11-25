El Principado prevé licitar el próximo año la "transformación" del Corredor del Nalón, aunque aún no está decidido qué tipo de obra se ejecutará

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, ha mostrado este martes su confianza en que el próximo ejercicio se pueda licitar la "transformación" del Corredor del Nalón. No se sabe por ahora, eso sí, el calado de esa transformación, ya que el Gobierno regional está pendiente del resultado del estudio de alternativas para determinar qué mejoras se pueden acometer en el Corredor. Ese estudio determinará si es viable desdoblar la carretera a partir de Sama, donde actualmente acaba el tramo de autovía.

En una comparecencia en la Junta General para informar, a petición del PP, sobre el nivel de cumplimiento y la revisión del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (PIMA), Calvo señaló que la actitud del Gobierno asturiano es "realista y responsable", que el trabajo aún está "en el ámbito técnico" y que se comunicarán sus avances cuando se completen.

Calvo ha remarcado que, cuando en 2015 se inició el PIMA, Asturias se encontraba en un contexto "especialmente complejo" que condicionó tanto su planteamiento como su "alcance efectivo" y en el que la red regional llegaba "muy deteriorada", con un transporte público "fragmentado y poco atractivo" y en el que el uso del ferrocarril seguía "disminuyendo".

La Consejería de Movilidad del Principado licitó en enero la redacción del «estudio de alternativas de trazado, viabilidad de duplicación y estudio medioambiental» del Corredor del Nalón, para valorar la mejor solución para mejorar la circulación en la vía y la reducción de la elevada siniestralidad. También dilucidará si es factible desdoblar la calzada, como piden asociaciones empresariales y algunas formaciones políticas.

En la justificación del proyecto recogida en el anuncio de licitación, el Principado destacaba la importancia del Corredor «para los emplazamientos industriales del Valle», que «generan la mayor parte de las circulaciones diarias», con aforos medios «superiores a los 25.000 vehículos al día en Langreo y entre los 10.000 y los 25.000 vehículos al día en el resto de su recorrido». También resaltó la Consejería de Fomento que el trazado «discurre en el espacio libre existente entre el río Nalón, los distintos asentamientos urbanos e industriales dispuestos linealmente a lo largo de la cuenca y las infraestructuras viarias y de ferrocarriles existentes. Además, tiene un carácter principalmente industrial por servir a la intensa actividad desarrollada en los polígonos existentes».

Plan Director de Infraestructuras

El Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015- 2030 (PIMA), según resaltaba entonces el documento de licitación, señala que en el tramo entre Sama y El Entrego hay un nivel de servicio E, que indica «un estado de la circulación saturada, implicando velocidades de circulación para los vehículos reducidas, formación de largas colas de vehículos e imposibilidad de realizar adelantamientos».

Y añadía que en el resto de zonas que serán objeto del estudio, hasta Laviana, se detectan «tramos de carretera con nivel de servicio D, indicativos de que las condiciones de circulación empiezan a ser inestables, produciéndose colas en puntos localizados, dificultando los adelantamientos. No obstante aún no se ha llegado a producir el agotamiento de la capacidad de la vía».